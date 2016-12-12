کشف ۱۰ میلیون ریال اسکناس جعلی ۵۰ هزار ریالی در کنگاور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "حسین براری" اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر استفاده چند جوان از اسکناس های جعلی در مراکز خرید، با توجه به حساسیت موضوع، بررسی صحت و سقم موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی این شهرستان پس از شناسایی جاعلان از طریق دوربین های مداربسته، طی عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند دو نفر از مجرمان را که در حال حمل اسکناس های جعلی با خودروی سواری پژو در محور ورودی شهرستان بودند، در ایستگاه بازرسی "شهید زنگنه" متوقف و دستگیر کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی به عمل آمده از خودروی مجرمان، مبلغ ده میلیون ریال اسکناس جعلی ۵۰ هزار ریالی کشف و ضبط شد و متهمان تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور در خاتمه به عموم شهروندان به ویژه کسبه و بازاریان توصیه کرد: هشدارهای پلیسی را جدی گرفته و در هنگام دریافت اسکناس و چک پول به نکات امنیتی تعبیه شده در آن ها دقت کنند تا در دام سودجویان گرفتار نشوند.

اقدامات پلیسی و مشارکت مردم مکمل یکدیگر هستند

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بر مشارکت دهی شهروندان در امور مرتبط با امنیت تأکید کرد و گفت: اقدامات پلیسی و مشارکت مردم مکمل یکدیگر هستند و قطعاً تا زمانی که مردم، خواهان برقراری نظم و امنیت به صرف مأموریت های انتظامی باشند، مجرمان بستر مناسبی برا ارتکاب به جرم خواهند داشت.

سردار "منوچهر امان اللهی" در حاشیه بازدید از کوپ های تابعه شهرستان کنگاور در جمع کارکنان گفت: مأموران انتظامی باید الگوی نظم و انضباط در جامعه باشند و در کنار برخورد قاطع با مجرمان، ظاهری مناسب و رفتاری در خور شأن شهروندان داشته باشند.

وی افزود: مطالعه کتابچه آموزشی پلیس پیشگیری در سرفصل های قرارگاه جهادی آموزش، به صورت ویژه در دستور کار ناجا قرار دارد، از این رو انتظار می رود کلیه پرسنل نسبت به مطالعه آن اقدام و فرماندهان نیز در صفحات پایانی آن سطح اطلاعات کارکنان و دفعات مطالعه را تأیید کنند.

مقام ارشد انتظامی تأکید کرد: موفقیت پلیس در انجام مأموریت ها تنها در سایه رعایت قانون و نظم حاصل می شود و پلیس نیز توجه به دغدغه های مردم در حوزه نظم و امنیت را سرلوحه کار خود قرار داده است، لذا تمامی همکاران باید این اصل را همواره مدنظر داشته باشند تا اعتماد مردم به پلیس پایدار و برقرار باشد.

سردار امان اللهی در ادامه عنوان کرد: آنچه موجب پیشرفت و توسعه خواهد شد، آموزش توام با استفاده از تجربیات است، پس تجربیات باید به کمک آموزش بیاید و در کنار آموزش مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح تحول کوپ اعلام کرد که به صورت ویژه مراتب در دستور کار تمامی بخش ها قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان انتظامی شهرستان کنگاور؛ یادآور شد: آموزش مناسب و مستمر موجب بهره وری سازمانی، کاهش هزینه ها و افزایش سرمایه های اجتماعی می شود و هدف ما باید ارتقای توان رزمی و عملیاتی، دانش و مهارت و استاندارد سازی رفتار کارکنان و رشد و تعالی فردی آن ها در مواجهه با مردم باشد.

سردار امان اللهی بر مشارکت دهی شهروندان در امور مرتبط با امنیت تأکید کرد و گفت: اقدامات پلیسی و مشارکت مردم مکمل یکدیگر هستند و قطعاً تا زمانی که مردم، خواهان برقراری نظم و امنیت به صرف مأموریت های انتظامی باشند، مجرمان بستر مناسبی برای ارتکاب به جرم خواهند داشت.

۶ سارق سابقه دار در اسلام آبادغرب دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از دستگیری شش سارق سابقه دار در نتیجه اجرای طرح امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در یکی از محلات این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" گفت: در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز با هدف مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر و معتادان پر خطر، این عملیات با حضور ماموران انتظامی و یگان امداد و ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر، آگاهی، پلیس امنیت عمومی و پرسنل ستادی در یکی از مناطق جرم خیز شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی اظهار داشت: شش نفر از خرده فروشان مواد مخدر در این طرح شناسایی و با حکم مقام قضائی از منزل آنان بازرسی به عمل آمد که در نتیجه آن سه کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک و مقادیری مخدر شیشه کشف شد.

این مقام انتظامی افزود: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به همراه مواد مخدر مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ سرتیپ نیا خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح شش نفر از سارقان سابقه دار نیز دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب در پایان با اشاره به استمرار طرح مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر و هنجارشکنان از شهروندان خواست هر گونه مورد مشکوک و یا اطلاع از فعالیت خرده فروشان مواد مخدر را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.