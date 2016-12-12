مصاحبه خبرگزاری مهر با آبراهام لینکلن!

مهرآباد - سید ابوالفضل طاهری: به مناسبت سالروز جشن فارغ التحصیلی شانزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مقطع دیپلم از طریق جن گیر مهرآباد مصاحبه ای ترتیب دادیم با مرحوم آبراهام لینکلن که توجه شما را به این گفت و گو جلب می کنیم.

مرحوم لینکلن ضمن تبریک بابت سالروز فارغ التحصیلی تان با توجه به انتخابات اخیر آمریکا نحوۀ رای گیری در آمریکا را توضیح دهید؟

بله، ما دو نوع رأی داریم یکی الکترال یکی هم کشکرال؛ اولی توسط نمایندگان هر ایالت داده می شود که تعیین کننده است. دومی هم توسط مردم ابتدا از دو سال قبل در نظرسنجی ها بطور غیررسمی و چند روز قبل بصورت رسمی با قابلیت چند بار تغییر نظر و در انتها هم هیچی به هیچی و هر چه رأی الکترال شد نتیجه همان است.

با توجه به قوانین انتخابات آمریکا اگر نامزدی در ایالتی که ۵۱ رای دارد ۲۶ رای کسب کند و نامزد دیگر ۲۵ رای نتیجه نهایی ۵۱ به صفر به نفع نامزد اول می شود. بنظر شما این عادلانه است؟

دیگر نبینم از این حرف ها بزنی نمی گویی روح دموکراسی آزرده خاطر می شود ممکن است در ایالت دیگری سه رای باشد اگر این فرد یک رای بیشتر نیاورد هر دو نامزد در عدد ۲۷ مساوی می شوند مساوی دوست دارید؟ نمک انتخابات به برد است!

در دوران شما زنان حق رای نداشتند توضیحی در این باره دارید؟

من می گویم نر است شما می فرمائید بفرستیم کارخانه فراورده های شیری! الان که زنان رأی می دهند مگر تأثیری هم دارد؟! بار دیگر تفاوت رأی الکترال و کشکرال بگویم یا نیازی نیست؟

حق با شماست بگذریم. دوران بوش از منظر شما مثبت بوده یا منفی؟

کدام بوش را می فرمائید؟

مگر چند بوش داریم؟

اختیار دارید بوش پدر، بوش پسر، بوش نوه، بوش عمه، بوش لوازم خانگی و ... حالا مقصود تان کدام است؟

دوران دبلیو سی ااا ببخشید دوران دبلیو بوش را چطور ارزیابی می کنید؟

بوش پسر مصداق بارز خواستن توانستن و جوینده یابنده است است. او همچنان در جستجوی تسلیحات صدام می گردد و این تلاش و روحیۀ جستجو گری او مرا یاد جوانی های خودم می اندازد و ایشان را بسیار می ستایم.

انتخاب ترامپ چه تاثیری در آینده آمریکا خواهد داشت؟

قدیم ها وضع اینطور نبود من اوایل دورۀ ریاست جمهوری در خانۀ پدرخانم عزیزم داماد سرخانه بودم. پیش از آن هم مستأجر بودم و با هزار بدبختی روزگار می گذراندم. پیش از ازدواج هم در کلبه‌ای چوبی که در و پنجره هم نداشت در مزرعهٔ سینکینگ اسپرینگ زندگی که نه گذر عمر مشاهده می کردم. ولی الان ترامپ برج هایی به اسم خودش دارد. سازمانی هم به اسم خودش دارد. ولش می کردند ایالتی را هم به نام خود می زد. این یعنی آمریکا در حال پیشرفت است و این انتخاب نشان می دهد چقدر رو به پیشرفت بوده ایم.

در مورد تحولات خاورمیانه و علی الخصوص درگیری های سوریه چه تحلیلی دارید.

خاندان سعودی که بر حسب اتفاق کشورعربستان هم بین شان تقسیم شده است چون خارج از ایالات ما تشریف دارند پس شامل متمم سیزدهم قانون اساسی آمریکا نمی شوند و بعنوان برده از این زحمت کشان خیلی راضی هستیم واقعا مقاومت شان ستودنی است امیدواریم به کارشان با قوت هر چه بیشتر ادامه دهند.

شما اولین رئیس جمهور جمهوری خواه هستید و آخرین رئیس جمهور آمریکا هم جمهوری خواه است؛ نظرتان در این باره چیست؟

دموکرات و جمهوری خواه ندارد ما سر و ته یک کرباس هستیم مهم روح دموکراسی است که راضی و خشنود باشد. مابقی کشک است.

شما در طول دوران ریاست تان دستور بازداشت ۱۸ هزار مخالف از جمله مقامات دولتی و ناشران و روزنامه‌ نگاران را داده اید و کشتار صدها هزار نفر که به عنوان سرباز در جنگ خدمت می‌کردند را رقم زده اید. انگیزه تان از این کارها چه بود؟

حالا کاری است که شده مرگ و بازداشتگاه این عزیزان را طلبیده بود وگرنه من وسیله ای بیش نبودم هر کس هم جای من بود این چنین می شد خیلی سخت نگیرید دو روز دنیا بیشتر نیست حالا چند نفر چند روز زودتر بمیرند که دشواری ندارد.

نظر شما در مورد اوباماکر چیست؟

آقا عفت کلام داشته باشید حالا شاید گوش اوباما سنگین باشد ولی کجایش کر است؟!

ببخشید مثل اینکه سؤتفاهم شده منظورم طرح بیمه اوباماکِر بود که حواشی خاصی به دنبال خود داشت.

نه آقا گفتنی ها را گفتید اینجا دیگر جای من نیست. من رفتم با چهچه آمریکا مصاحبه کنم. عزت زیاد.