تعامل حوزه با مجلس تقویت شود/ رسیدگی به دغدغه جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کیمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ظهر دوشنبه در مرکز مدیریت حوزه علمیه با آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه دیدار و گفتوگو کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این دیدار، با بیان اینکه اهتمام حوزههای علمیه خواهران نسبت به تربیت طلاب خواهر ستودنی است، اظهار داشت: فاصله میان حوزه و دانشگاه باید هرچه بیشتر کاهش یابد و این دو نهاد به حفظ ارتباط با یکدیگر تلاش کنند.
فاطمه ذوالقدر، افزود: در نهادهای فرهنگی باید به رفع دغدغه جوانان جامعه و جذب طلاب ایرانی اهتمام جدی داشته باشیم و به مشکلات آنها رسیدگی کنیم.
نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار به نقش حوزههای علمیه در رشد آموزههای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: رسیدن به نظریه جامع موجب توسعه خواهد شد.
جمشید جعفرپور افزود: برخی با واژه حوزه مستقل جلوی یاری رساندن به حوزه را میگیرند در حالی که این حوزه مستقل نیازمند پشتیبانی است.
کمبود روحانی در شهرستانها
حجت الاسلام سید صادق طباطبایی نژاد دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در این دیدار طی سخنانی عنوان کرد: در آیندهای که برای نظام ترسیم شده تصویری از کادر انقلابی، جوانان انقلابی و کسانی که دلسوز و پا به میدان باشند نداریم و حوزههای علمیه میتوانند قدمی موثری در این زمینه بردارند.
وی با بیان اینکه حضور چهرههای روحانی و حوزوی در مجلس طی هر دوره کمتر میشود، افزود: احساس کمبود وزن روحانیت در مجلس میشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: در استانها و شهرستانها فقدان روحانی مؤثر احساس میشود و باید در این زمینه حوزه ببشتر کار کند.
وی با بیان اینکه باید نقش حوزه در مرکزی مانند مجلس فعالتر باشد، ادامه داد: تعامل حوزه با مجلس شورای اسلامی و بالعکس نیز باید تقویت شود.
بیشترین انتظار جامعه از یک روحانی اخلاق و سلوک اوست
مهدی شیخ، نماینده تهران در خانه ملت نیز در این دیدار تربیت محوری را ویژگی مثبت حوزه علمیه عنوان کرد و گفت: بیشترین انتظار جامعه از یک روحانی اخلاق و سلوک اوست.
وی اظهار داشت: اگر مجهز به دنیایی از علم و استدلال باشیم ولی مردم آن سلوک را در ما نبینند چیزی از ما نمیپذیرند که باید در جهت تقویت این آرمان در طلبههای حوزه تلاش شود.
جلوی روحیه افراطیگری گرفته شود
اصغر مسعودی دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این دیدار گفت: باید جلوی روحیه افراطیگری گرفته شود.
وی با بیان اینکه مشکل جامعه امروز ما مشکل اقتصادی است، افزود: متأسفانه بانکداری ما مهمترین مشکل جامعه را بوجود آورده است و حوزه باید در این زمینه ورود کند و مبنای بانکداری اسلامی را ارائه دهد.
طیبه سیاوشی نماینده تهران نیز در این دیدار با اشاره به حضور ۱۷ زن در دوره دهم مجلس، تصریح کرد: تلاش ما تبیین مسائل زنان و خانواده در چارچوب نص قرآن و روایات و به دور از افراط و تفریط است.
وی گفت: ما معتقدیم خانواده هسته مقدس و مرکزی جامعه محسوب میشود که دچار بحران شده و ما در مجلس تلاش میکنیم از جنبه نظارت و قانونگذاری به این موضوه بپردازیم و در این راستا به کمک حوزههای علمیه نیاز داریم.
طلاب به سمت پژوهش محور شدن حرکت کنند
احمد آزادی خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم در این دیدار گفت: کاربردی کردن سیستم آموزشی امری لازم است و اگر افراد در جامعه هدفمند تربیت شوند نیازهای فکری و اعتقادی ما پاسخ داده میشود و بسیاری از مشکلات حل میشود.
وی افزود: جای پژوهش در حوزههای علمیه خالی است و طلاب باید به جای آموزش محور بودن، به سوی پژوهش محور شدن حرکت کنند.
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