تعداد دانشگاه های ایرانی موثر در عرصه بین المللی به ۴۳ مورد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر محمد جواد دهقانی، گفت: این پایگاه فهرست دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر را هر دو ماه یک بار روزآمد می کند و به معرفی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا می پردازد. اساس انتخاب دانشگاه های برتر، میزان استنادهای دریافتی یا به عبارت دیگر میزان مرجعیت علمی در شبکه علم بین الملل است.

وی اظهار داشت: برای تعیین این فهرست، پایگاه شاخص های اساسی علم، مدارک علمی تولید شده در سطح دنیا را به ۲۲ شاخه موضوعی تقسیم بندی می کند. برای انتخاب دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر اطلاعات ۱۰ سال اخیر مورد بررسی قرار می گیرد. در هر رشته ، دانشگاه ها براساس تعداد استنادهای دریافتی مرتب سازی می شوند و یک درصد برتر در هر رشته انتخاب می شوند. یک دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی می تواند در یک رشته یا در چندین رشته در جمع دانشگاه های یک درصد برتر قرار گرفته باشد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ادامه داد: بنابراین می توان بر حسب رشته های موضوعی ۲۲ گانه نیز به مقایسه دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر پرداخت. به عبارت دیگر حضور یک دانشگاه در جمع دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر به این معنی نیست که در کلیه رشته ها دانشگاه یا موسسه برتر بوده است.

افزایش تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در جمع موثرترین ها

وی خاطرنشان کرد: در خرداد ماه ۱۳۹۴ موثرترین دانشگاه های جهان مورد بررسی و۳۰ دانشگاه از ایران در جمع موثرترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان قرار گرفته بودند. در آبان ماه ۱۳۹۴ تعداد دانشگاه های کشور به ۳۳ مورد و درخرداد ماه ۹۵ تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در جمع موثرترین ها به ۳۵ مورد افزایش یافته بود. در حال حاضر و در آخرین بررسی انجام شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور ۴۳ مورد افزایش یافته است.

دهقانی ادامه داد: در بررسی اخیر یک دانشگاه صنعتی(دانشگاه صنعتی سهند) و سه دانشگاه جامع (دانشگاههای اصفهان، شهید باهنر کرمان و شهید بهشتی) و سه دانشگاه علوم پزشکی(دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان، علوم پزشکی کرمان و علوم پزشکی مازندران) و دو پژوهشگاه (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و جهاد دانشگاهی) در میان دانشگاهها و موسسات پژوهشی موثر بین المللی قرار گرفتند.

وی افزود: بنابراین براساس آخرین اطلاعات به روز شده از کشور، چهار موسسه تحقیقاتی، دو دانشگاه غیرمتمرکز، ۱۱ دانشگاه پزشکی، ۹ دانشگاه صنعتی و ۱۷ دانشگاه جامع در جمع دانشگاهها و موسسات پژوهشی موثر و پراستناد دنیا قرار دارند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ادامه داد: از بین دانشگاه های جامع به ترتیب حروف الفبا، دانشگاه های ارومیه، اصفهان، الزهرا (س)، بوعلی سینا، تبریز، تربیت مدرس، تهران، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، فردوسی مشهد، کاشان، گیلان، یاسوج و یزد در جمع دانشگاه های یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند.

از بین دانشگاه های صنعتی به ترتیب حروف الفبا، دانشگاه صنعتی اصفهان، امیرکبیر، نوشیروانی بابل، خواجه نصیرالدین طوسی، سهند، شاهرود، شریف، شیراز و علم و صنعت ایران در مجموع موثرترین های دنیا قرار گرفتند.

از بین دانشگاه های علوم پزشکی به ترتیب حروف الفبا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران، بقیه الله (عج)، تبریز، تهران، زاهدان، شهید بهشتی، شیراز، کرمان، مازندران و مشهد در جمع یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور نیز در جمع دانشگاه های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

از بین موسسات تحقیقاتی کشور به ترتیب حروف الفبا، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه دانش های بنیادی، جهاد دانشگاهی و موسسه پاستور ایران در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفتند.