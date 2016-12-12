شهاب حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از گسترش چتر چتر «وای فای» در شهرهای لرستان خبر داد و اظهار داشت: در راستای توسعه گردشگری در استان تا کنون مذاکراتی با شهرداری خرم آباد و چند سرمایه گذار بخش خصوصی صورت گرفته تا در قالب شهر الکترونیک، چتر «وای فای» در شهرهای استان گسترش یابد.

وی ادامه داد: بی شک توسعه خدمات الکترونیک گام موثری در راستای جذب گردشگر خواهد بود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان عنوان کرد: در حوزه گردشگری روستایی نیز مذاکراتی با میراث فرهنگی صورت گرفته و تا کنون ۵ روستا به عنوان روستاهای پایلوت گردشگری معرفی شده است.

حیدری گفت: از این تعداد ۲ روستا در کمیته گردشگری نهایی می شود و زیرساختهای لازم در این روستاها برای گردشگری و توسعه خدمات الکترونیک فراهم می شود.

وی اضافه کرد: با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای نیز ۴ هزار نفر ساعت دوره آموزشی در شهرستان های خرم آباد و بروجرد ارائه شده است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان ادامه داد: این دوره ها در زمینه های «اپلیکیشن» نویسی، «وب»، «اندروید»، «آی او اس» و... برگزار شده است.

حیدری خاطر نشان کرد: برنامه هایی برای برگزاری «استارت آپ سیتی» در حوزه ict نیز در دست اقدام است.