  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

چتر «وای فای» در شهرهای استان لرستان گسترش می‌یابد

چتر «وای فای» در شهرهای استان لرستان گسترش می‌یابد

خرم آباد - مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان از گسترش چتر «وای فای» در شهرهای این استان خبر داد.

شهاب حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از گسترش چتر چتر «وای فای» در شهرهای لرستان خبر داد و اظهار داشت: در راستای توسعه گردشگری در استان تا کنون مذاکراتی با شهرداری خرم آباد و چند سرمایه گذار بخش خصوصی صورت گرفته تا در قالب شهر الکترونیک، چتر «وای فای» در شهرهای استان گسترش یابد.

وی ادامه داد: بی شک توسعه خدمات الکترونیک گام موثری در راستای جذب گردشگر خواهد بود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان عنوان کرد: در حوزه گردشگری روستایی نیز مذاکراتی با میراث فرهنگی صورت گرفته و تا کنون ۵ روستا به عنوان روستاهای پایلوت گردشگری معرفی شده است.

حیدری گفت: از این تعداد ۲ روستا در کمیته گردشگری نهایی می شود و زیرساختهای لازم در این روستاها برای گردشگری و توسعه خدمات الکترونیک فراهم می شود.

وی اضافه کرد: با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای نیز ۴ هزار نفر ساعت دوره آموزشی در شهرستان های خرم آباد و بروجرد ارائه شده است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان ادامه داد: این دوره ها در زمینه های «اپلیکیشن» نویسی، «وب»، «اندروید»، «آی او اس» و... برگزار شده است.

حیدری خاطر نشان کرد: برنامه هایی برای برگزاری «استارت آپ سیتی» در حوزه ict نیز در دست اقدام است.

کد مطلب 3848373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها