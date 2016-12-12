پرونده متروی تهران به زودی بسته می شود/ تکمیل خطوط هفت گانه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح ایستگاه مترو حسین آباد از بخش شمالی خط ۳ مترو ضمن پوزش از مردمی که در جریان احداث ایستگاه حسین آباد دچار زحمت شدند، گفت: امروز به لطف خدا و با زحمات همکاران مان در شرکت مترو شاهد افتتاح ایستگاه ها و خطوط مترو طبق برنامه هستیم. از این باب امیدوارم همه ما شکر این نعمت را با تلاش بیشتر و خدمت به مردم به جا بیاوریم تا این نعمت افزون شود.

شهردار تهران به موضوع آلودگی هوا و ترافیک کور شهر تهران اشاره کرد و گفت: این موضوعات نیازمند تدبیر از همین جنس است تا اقدامات سلبی و ایجابی را انجام دهیم، اما انجام این اقدامات سلبی نباید زندگی مردم را دچار مشکل کند البته که هر تصمیم سلبی محدودیت هایی ایجاد می کند اما این محدودیت ها باید منطق خودش را داشته باشد. اینکه ما یک مرتبه تصمیم می گیریم تا طرح زوج و فرد را از درب منزل اجرایی کنیم و این تصمیم را ناگهان در اخبار اعلام می کنیم، فردا صبح مردم برای تردد چه کار باید بکنند؟ آیا مشکل حمل و نقل آنها را حل کرده ایم؟ گاهی اوقات شاهد هستیم مردم ناگزیر به قانون شکنی می شوند؛ یعنی برای انجام اموراتشان به بدترین فرهنگ ممکن پناه می برند. به عبارت دیگر خودمان به دست خودمان بی انضباطی را در شهر دیکته می کنیم. این در حالی است که باید تدبیر دیگری بیاندیشیم.

ورود خودرو به شهر تهران خلاف بقیه کلانشهرهای دنیا هیچ منطقی ندارد

قالیباف با تاکید بر اینکه حتما باید به اقدامات ایجابی نسبت به اقدامات سلبی حق تقدم دهیم، عنوان داشت: ورود خودرو به شهر تهران خلاف بقیه کلانشهرهای دنیا هیچ منطقی ندارد. به نحوی که روزانه بیش از هزار خودرو به شهر وارد می شود، اما این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟

شهردار تهران تصریح کرد: باید سیاست هایی را اعمال کنیم که اساسا تصمیمات یکباره را با منطق درست تر و سیاست و تدبیر صحیحی پیش ببریم تا روندی را اصلاح کنیم.

قالیباف با طرح این سوال که در یک خانواده چند خودرو باید وجود داشته باشد، بیان کرد: آیا این منطقی و درست است که اگر کسی امکان مالی داشت به ازای هر عضو خانواده یک ماشین باید داشته باشد؟ البته ایرادی ندارد اگر امکان خرید ماشین برای تک تک اعضا را دارد اما هزینه آن را هم باید از جیب خودش دهد نه از هزینه مردم مظلومی که حداقل ها را هم ندارند.

وی افزود: در تهران داریم افرادی که به عنوان مثال ۴خودرو دارند اما از بنزین سوبسید و اتوبان هایی که هر مترمربعش ده ها میلیارد تومان برای احداث، نگهداری و ساخت هزینه داشته، استفاده می کند. از طرفی هوای شهر را هم آلوده می کند، اما عوارض خودروهایش را در سال پرداخت می کند؟

شهردار پایتخت با بیان اینکه باید با یک برنامه مدون و روشن کار انجام دهیم، گفت: در غیر اینصورت نتیجه این می شود که مرتب در شهر اعلام می کنیم خودرو نیاورید و در این شرایط مردم هم به تصمیمات اطمینان پیدا نمی کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه گره همه مشکلات این است که ما با خرد جمعی، کار کارشناسی و تلاش مضاعف عمل نمی کنیم، اظهارکرد: به تعبیری ما هم باید خوب کار کنیم و هم کار خوب کنیم.

وی ادامه داد: گاهی اوقات افراد تلاش می کنند اما این تلاش در مسیر درست نیست. در مقابل ممکن است افراد تصمیم درست بگیرند اما حال کار کردن نداشته باشند و تصمیم شان را به تحقق نرسانند. در نهایت خروجی هر دوی اینها برای جامعه خسارت به دنبال دارد.

شهردار تهران با بیان اینکه مهم ترین کار ایجابی برای حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا توسعه حمل و نقل عمومی با تاکید بر حمل و نقل ریلی است، تصریح کرد: بر این اساس شهرداری تهران تمام تلاش خودش را به کار بسته است تا این توسعه را محقق کند.

وی با اشاره به مکالمه امروز صبح خود با شهروندان در مترو تهران، عنوان داشت: بعضا مردم می گویند کارهای عمرانی در شهر کاهش پیدا کرده است اما در پاسخ می گویم از قضا در تاریخ تهران هیچ وقت شتاب کار عمرانی به اندازه الان نبوده است. به طوری که در این دوره مدیریتی کارهای عمرانی نسبت به همه تاریخ بلدیه سرعت بسیار بالاتری داشته است.

محمدباقر قالیباف با بیان اینکه ۴۵ درصد زیرساخت های مهم عمرانی شهر در این ۱۱ سال ایجاد شده و مابقی در ۹۰ سال گذشته احداث شده است، اظهارکرد: هر کسی در محل زندگی اش کافی است نگاهی به اطرافش بیاندازد تا افزایش تعداد پل ها، بزرگراه ها، تاسیسات زیرساختی خدماتی و فرهنگی و ورزشی، تعریض معابر و... را ببیند. واقعا این پروژه ها در چه زمانی اتفاق افتاده است؟

وی با تاکید بر اینکه تنها در مترو یک صد کارگاه فعال و بیش از ۲۰ هزار نفر در سه شیف کاری به صورت شبانه روزی در حوزه کارهای عمرانی فعال هستند، گفت: به جز مترو پروژه های عمرانی متعددی هم در سطح شهر دنبال می کنیم که در حال انجام است.

قالیباف ادامه داد: اکنون خیابان مولوی به کارگاه عمرانی تبدیل شده است. به طوری که شهروندان احساس می کنند در حین تردد از این خیابان، در کارگاه عمرانی هستند. این حاکی از حجم کارهای عمرانی است که ممکن است بعضا همه شهروندان از نزدیک با آن برخورد نداشته باشند.

وی با بیان اینکه فرزندان شما در مجموعه شهرداری تهران با همه این حاشیه سازی هایی که صورت می گیرد تلاش می کنند تا به بهترین شکل به شهر و شهروندان خدمت کنند، خاطرنشان کرد: همیشه به مردم قول داده ام که هیچ وقت وارد حاشیه ها نشویم و وقتی که می توانیم برای سازندگی کشور بگذاریم را برای تخریب دیگران نگذاریم T بلکه به خداوند متعال واگذار کنیم. البته در جایی که باید شفاف سازی کنیم و توضیح دهیم حتما توضیح خواهیم داد، اما این دغدغه اول ما نیست. دغدغه اول ما خدمت به مردم و حل مشکلات است.

شهردار تهران با پرداختن به مشکل کاهش سر فاصله حرکت قطارها، تصریح کرد: ما یک پول حداقلی داریم و بر اساس این پول دو راه پیش روی ما قرار دارد؛ یک راه این است که همه پول را بگذاریم برای خرید واگن تا سرفاصله همه این خطوط موجود را به ۴ دقیقه برسیم که با این کار حتما همه این سه چهار میلیون مسافر روزانه مترو می گویند قالیباف کار خیلی خوبی کرد. این در حالی است که کار اساسی و سخت تر توسعه خطوط مترو است که ما آن را دنبال می کنیم. بنابر این هدف اصلی ما پرداختن به دانش فنی و ساخت تونل ها، ایستگاه ها و زیر ساخت هاست که به عنوان مهم ترین بخش مترو به شمار می رود.

قالیباف افزود: در ۲۰سالی که دولت و شهرداری یکپارچه دیده می شدند و دولت یکپارجه مترو را حمایت می کرده است، تنها ۲۵ کیلومتر مترو ساخته شد، این در حالی است که در ۱۱ سال گذشته با وجود تمام بی مهری های دولت ها ۱۱۲ کیلومتر مترو جدید ساخته شده که در ۵ ماه آینده نیز این رقم بالای ۲۰۰ کیلومتر می رسد و سر جمع شهر دارای ۲۷۰ کیلومتر مترو می شود.

وی بابیان اینکه این بخش سخت کار را ما به جان خریدیم، گفت: ممکن است مردم هم نبینند اما خداوند می بیند. البته وقتی برای شهروندان هم توضیح می دهیم، آنها می گویند حق با شما است؛ خرید واگن و به کارگیری اش کار سوپر مارکت است اما کندن سانتی متر به سانتی متر خاک و سنگ در دل زمین با رعایت همه موارد ایمنی و شرایط مقاومتی خاک تهران کار دشواری است.

شهردار پایتخت با بیان این که ایستگاه حسین آباد در عمق ۳۰ متری و ایستگاه تجریش ۷۰ متر زیر زمین قرار دارد، تاکید کرد: باتوجه به شرایط خاک گاهی اوقات زمین به حدی ریزش دارد که به صورت میلی متری باید جلو برویم.

قالیباف با اشاره به جلسه روز گذشته خود با نمایندگان مجلس عنوان داشت: قبول داریم دولت مشکلات دارد و بخشی از بودجه های دولت تحقق پیدا نمی کند، اما حرف ما این است که حداقل به هر درصدی که به بقیه بخش ها داده می شود، به حمل و نقل عمومی هم تخصیص داده شود. اگر بودجه ۳۰ یا ۵۰ درصد تحقق پیدا می کند، به همان میزان سهم مترو تهران هم داده شود؛ ما بیش از این توقع نداریم.

وی افزود: خواهش من از دوستان در دولت و از مراجع نظارتی و مسئولان همچون مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این است که قوانین و مقررات قطعی موجود را پیگیری کنند؛ به عنوان نمونه بخشی از درآمد حاصل از جرائم رانندگی متعلق به حوزه حمل و نقل شهرداری تهران است و پول آن به صورت قطعی وصول و به خزانه دولت ریخته می شود.

وی افزود: صرف و خرج کردن پول جرایم راهنمایی و رانندگی در هر کجای دیگر خلاف قانون است و باید به مجموعه حمل و نقل شهری برگردد که متاسفانه این پول برنمی گردد که این خلاف مقررات و قانون است.

قالیباف با اشاره به جرایم راهنمایی و رانندگی گفت: طبق قانون وقتی جرائمی که مردم در این شهر پرداخت می کنند به خزانه ریخته می شود، باید صرف خدمت به همین مردم و حمل و نقل عمومی شود؛ به همین مردمی که در ترافیک می مانند و باید آلودگی هوا را تحمل کنند. به طوری که از این جرایم ۶۰ درصد باید به شهرداری داده شود و ۴۰ درصد به نیروی انتظامی. مردم جریمه های خودشان را پرداخت می کنند اما این پول برنمی گردد تا در شهر هزینه شود. در این شرایط جای این سوال است که این پول جرایم راهنمایی و رانندگی کجا می رود؟

وی ادامه داد: صندوق ذخیره ارزی یک روالی دارد و در آن پول هم وجود دارد؛ همانطور که بعضا وزارتخانه های دولتی از مسیر قانونی خودشان پول را از صندوق ذخیره برداشت می کنند. به نحوی که در بعضی از وزارتخانه ها بجا و بحق ۱۰ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری های مهم برداشت شده است. ما این کار خوب را قبول داریم اما سوال اینجاست که چطور می شود این پرداخت انجام شود، در حالی که همان قانون تصویب می کند که ۱.۲ میلیارد دلار باید به مترو تهران داده شود، اما سه - چهار سال است که این قانون مانده و این پول پرداخت نمی شود. اینجاست که چون پول وجود دارد ما می گوییم قانون شکنی و رفتار سیاسی صورت گرفته است.

شهردار تهران تاکید کرد: اگر این پول به سیستم مترو تزریق شود، در کمتر از یک سال همین خط۳ که الان سرفاصله حرکت قطارهایش ۱۵ دقیقه است، می توان سرفاصله حرکت قطارها را به ۴ دقیقه رساند تا مردم کمتر معطل شوند.

وی افزود: اگر امروز نزدیک به ۴ میلیون مسافر را روزانه جابه جا می کنیم، در صورت تامین واگن طی یک سال این رقم به هشت میلیون مسافر در روز می رسد؛ یعنی ما می توانیم به مردم بگوییم زوج و فرد را هر روز اعمال می کنیم اما شما می توانید به راحتی از مترو استفاده کنید.

قالیباف گفت: وقتی الان شرایط به گونه ای است که مردم برای استفاده از مترو با مشکل روبرو هستند، تبلیغ استفاده حمل و نقل عمومی چه معنایی دارد؟ درواقع مردم از حمل ونقل عمومی استفاده می کنند اما ما به دلیل کمبود واگن نمی توانیم سرویس دهیم. اگر کسی در ایستگاه کمتر از ۵ دقیقه بایستید حتما از مترو استفاده می کند اما وقتی ۳۰ دقیقه باید در ایستگاه منتظر قطار باقی بماند، در این شرایط ترجیح می دهد از خودروی شخصی اش استفاده کند.

قالیباف بابیان اینکه بنده در شهرداری تهران مسئول هستم که با تمام قوت و قدرت به همه تعهدات مان عمل کرده و لحظه ای در توسعه حمل نقل عمومی تعلل نکنم، گفت: این در حالی است که اولویت در ایجاد زیرساخت ها و همپای آن در توسعه واگن سازی است.

شهردار تهران با تاکیدبر اینکه امسال خطوط شش و هفت مترو تکمیل شده و پرونده مترو تهران با توجه به طرح جامع برای هفت خط شهری به پایان می رسد، گفت: خط مترو حرم حضرت امام(ره) تا فرودگاه حضرت امام (ره) نیز به طول بیش از ۲۰ کیلومتر تکمیل خواهد شد.