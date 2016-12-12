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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۴

پاسدار گلستانی به درجه رفیع شهادت نایل شد

پاسدار گلستانی به درجه رفیع شهادت نایل شد

گرگان – روابط عمومی سپاه نینوا گلستان از شهادت یک گلستانی در مناطق جنوب شرقی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه نینوا گلستان ظهر دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که سروان پاسدار «سید مهدی حسینی» از گروه ۴۵ مهندسی رزمی جوادالائمه (ع) گردان تخریب، صبح دوشنبه براثر برخورد با تله انفجاری اشرار در منطقه عمومی سراوان (سیستان و بلوچستان) در راه تامین امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران در سن ۳۱ سالگی به درجه رفیع شهادت رسید.

این شهید بزرگوار از نیروهای مخلص و جوانان انقلابی استان گلستان شهرستان گرگان بوده و یک فرزند پسر به نام سید پارسا حسینی دارد.

مراسم استقبال از شهید سید مهدی حسینی ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۲۳ آذر از فلکه بسیح برگزار می شود. همچنین مراسم وداع در همان روز بعد از نماز مغرب و عشا در امام‌زاده عبدالله گرگان برگزار خواهد شد.

پیکر این شهید بزرگوار در روز چهارشنبه ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از معراج الشهدای گرگان (بهداری سپاه) به سمت امزاده عبدالله تشییع می شود. زمان برگزاری مراسم شهید حسینی چهارشنبه ۲۴ آذر (روز تشییع) بعداز نماز مغرب و عشا در امامزاده عبدالله گرگان است.

کد مطلب 3848376

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