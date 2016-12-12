معمای مرگ مرموز دختر ۱۵ ساله/ آغاز تحقیقات پلیسی

به گزارش خبرنگار مهر ساعت ۴ ظهر یکشنبه ۲۱ آذر ماه ماموران کلانتری ۱۶۴ قائم در جریان مرگ مرموز دختر نوجوانی قرار گرفتند. با اعلام این خبر بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه بازپرس ویژه قتل پایتخت در محل حادثه حاضر شدند.

کارآگاهان در گام نخست پی بردند که دختر ۱۵ ساله از بالکن طبقه ۵ ساختمان به پایین سقوط کرده است و به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخته است. با اجازه انتقال جسد به پزشکی قانونی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات پلیسی برای واکاوی علت ماجرا را در دستور کار خود قرار دادند.

مادر جوان به ماموران گفت: در خانه بودم و دخترم داخل اتاق سرگرم درس خواندن بود که ناگهان صدایی از اتاق به گوش رسید که به سرعت وارد اتاق شدم. دخترم داخل اتاق نبود و وقتی به بالکن رفتم دیدم دخترم به پایین سقوط کرده است و نمی دانم چه اتفاقی افتاده است چون دخترم انگیزه ای برای خودکشی نداشت و احتمال می دهم داخل بالکن تعادلش را از دست داده و به پایین سقوط کرده است.

بنابراین گزارش، بازپرس سجاد منافی آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران در این مرحله دستور تحقیقات برای علت سقوط مرگبار را در دستور کار ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار داد.