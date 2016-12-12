به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد آیتالله سید رضا بهاءالدینی روز پنجشنبه ۲۵ آذرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم با سخنرانی حجتالاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران برگزار میشود.
اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم، آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و بیت آن مرحوم در برگزاری این مراسم مشارکت دارند.
آیتالله سیدرضا بهاءالدینی ۹ فروردین ۱۲۸۷ مطابق عید غدیر ۱۳۲۷ قمری در قم به دنیا آمد. پدر ایشان سیدصفیالدین از خدمتگزاران حرم مطهر حضرت معصومه(س) بود.
برخی شاگردان دوره سطح آیتالله بهاء الدینی را بزرگانی همچون آیتالله مرتضی مطهری، آیتاله جنتی، آیتالله مشکینی، آیتالله فاضل لنکرانی، آیتالله آذری قمی و حجتالاسلام سیدمصطفی خمینی و فرزندان حضرات آیات صدر، خوانساری، حجت، ابوالقاسم قمی و شیخ عباس قمی تشکیل میدادند. علمای زیادی در درس خارج این فقیه برجسته شرکت میکردند.
آیتالله بهاء الدینی در ۲۸ تیر سال ۱۳۷۶ هجری شمسی در شهر قم درگذشت و در حرم حضرت معصومه(س) و در کنار قبر استادش آیتاللهالعظمی عبدالکریم حائری یزدی به خاک سپرده شد.
هر سال به مناسبت سالروز وفات ایشان (بر اساس تاریخ قمری) مراسم گرامیداشت در مسجد اعظم قم برگزار میشود.
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