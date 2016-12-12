به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی ظهر دوشنبه در جمع مدیران و فرماندهان نیروی انتظامی استان البرز که در قالب ششمین دوره‌ استانی طرح بصیرت انجام شد، ضمن تبریک ایام هفته وحدت، میلاد رسول مکرم اسلام (ص) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، اظهار کرد: ما و شما به‌عنوان افرادی که هدف سربازی حضرت (عج) را داریم؛ باید خود را برای آن دوران آماده کنیم و از وظایف خود مطلع باشیم.

آیت الله حسینی همدانی افزود: در دوران ظهور، با عنایت حضرت (عج)، فرهنگ و اندیشه و معرفت جامعه به سطح بالایی از کمال خواهند رسید و استغنا و بی‌نیازی، قلوب افراد را در بر خواهد گرفت.

امام جمعه کرج گفت: استقلال و عزت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که موضوعات روز جامعه ما هستند، هرگز بدون استغنای افراد جامعه به دست نمی‌آیند؛ جامعه‌ می‌تواند مستقل باشد که بی‌نیاز است و در غیر این صورت، توان حفظ استقلال خود را نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب، نشانه‌ به وجود آمدن مقدمات این بی‌نیازی و استغنا در مردم بود و در سخنرانی‌های امام (ره) و حرکت انقلاب و مدیریت جنگ تحمیلی نیز بروز این روحیه به‌وضوح قابل‌مشاهده است.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره به اکمال این صفت در تمام امت، در زمان ظهور، گفت: انسان بی‌نیاز، آزادمنش و آزاده است و قناعت ویژگی مشخصه اوست؛ انسان قانع، به صفت غنای الهی متصف است و شخص طمع‌کار، درواقع فقیر است.

آیت الله حسینی همدانی تاکید کرد: بعضی‌ها برای اینکه فقیر نشوند، عمری را مانند فقرا می‌گذارند تا مثلاً برای روز مبادا مالی جمع کنند و درعین‌حال، بر اساس حدیث امیرالمؤمنین (ع)، اینان در روز قیامت نیز حسابی چون اغنیا پس می‌دهند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که حرکت به‌سوی چنین ویژگی‌هایی برای ما یک وظیفه است و تقویت روحیه‌ قناعت و توسعه عقل‌گرایی و شعور، باید سرلوحه‌ی کار قرار گیرند.

امام جمعه کرج گفت: بعضی مشاغل در محل خطر قرار دارند و محل جولان شیطان در آن‌ها باز است، درعین‌حال موفقیت در این مشاغل هم دارای اجر و ثواب بالایی است که یکی از آن‌ها فعالیت در نیروی انتظامی است.

نماینده ولی فقیه در استان البرز امنیت را یک نعمت مهم اجتماعی دانست و خطاب به فرماندهان نیروی انتظامی گفت: جایگاه شما جایگاه خاصی است که حساسیت و درعین‌حال آسیب‌های بیشتری دارد؛ لذا تقویت روحی و ارتباط با خدای تعالی و قوی بودن در امور دینی باید در شما قوی‌تر باشد.