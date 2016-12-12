دفتر خبرگزاری فرهنگ رضوی در استان فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه دفتر خبرگزاری فرهنگ رضوی با حضور مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع)، مدیر مسئول خبرگزاری فرهنگ رضوی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، جمعی از مسئولین استانی، مدیران و کارشناسان روابط عمومی ادارات استان فارس واصحاب رسانه خبرنگاران و عکاسان خبری در شیراز سومین حرم اهل بیت (علیهم السلام) در ایران اسلامی افتتاح شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس درابتدای این آیین، تولد رسانه ای دیگر را جمع رسانه های استان فارس تبریک گفت و عنوان کرد: به برکت فضای باز سیاسی و فکری در طول دو سال گذشته رسانه ها شاهد توسعه در فارس بوده و کثرت فعالیت رسانه های شناسنامه دار و معتبر و با هویت که لازمه تنوع فرهنگی است منجر به وحدت بر راستای تعالیم قرآن،عترت و اهل البیت(س) خواهد شد.

در ادامه مدیرعامل خبرگزاری فرهنگ رضوی با تبریک هفته وحدت و میلاد نبی اکرم(ص)در معرفی فعالیت این خبرگزاری اظهار کرد: فرهنگ رضوی، خبرگزاری تخصصی در حوزه فرهنگ و سیره واندیشه امام رضا (ع) است که به منظور توسعه نشر و اندیشه رضوی در جامعه وپوشش خلاء اطلاعرسانی در این زمینه فعالیت خواهد داشت.

سید جلال فیاضی استقبال از تولیدات این رسانه را در سایر رسانه ها علیرغم نوپا بودن آن بسیار مطلوب دانست و ادامه داد: تا پایان امسال شعب این خبرگزاری در سراسر کشور افتتاح و در سال آینده نیز نسخه زبان های عربی، انگلیسی و اردوی این خبرگزاری راه اندازی خواهد شد.

در ادامه جعفری رئیس بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با قدردانی از فعالیت های مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و حوزه های دینی ، تقارن افتتاح دفتر خبرگزاری با هفته میلاد نبی اکرم(ص) در سومین حرم اهل البیت (س)را به فال نیک گرفته و فعالیت رسانه های فارس در حوزه ملی را محسوس و چشمگیر توصیف کرد.

وی فرهنگ رضوی را دعوت به نیکی ها و نهی از بدی ها دانست و افزود: این فرهنگ، رشد فضائل اخلاقی با تکیه بر تقوا و بوسیله ابزارهای فرهنگی در دسترس را یادآور شد.

جعفری در ادامه شهرهای مشهد مقدس ، قم و شیراز را از مراکز مهم فعالیت های بنیاد برشمرد و در تشریح فعالیت های این بنیاد گفت: بنیاد رضوی متولی برگزاری جشنواره های امام رضا(ع) و جشنواره حضرت معصومه(س) وشاهچراغ(ع) در سطوح محلی و بین المللی است که افزون بر خبرگزاری،

تدوین دانشنامه امام رضا(ع) و انتشار فصلنامه فرهنگی علمی پژوهشی رضوی و احیاء امر اهل البیت (س) از طریق موسسه انتشاراتی بنیاد امام رضا از سایر فعالیت های این بنیاد است.

همچنین در آیینی که به همین مناسبت برگزار شد، سید جلال فیاضی مدیر مسئول خبرگزاری فرهنگ رضوی و عضو شورای اسلامی شهر مشهد، عباس امیری را به عنوان مدیر دفتر این خبرگزاری در استان فارس معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر و شعبه خبرگزاری فرهنگ رضوی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیراز واقع در کوی زهرا(س) فعالیت خواهد داشت.