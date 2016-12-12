تمامی مسلمانان جهان باید بر ریسمان وحدت الهی چنگ بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: بی‌شک ابتکار بی‌بدیل بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، امام خمینی، در معرفی دو روایت شیعه و سنی از زمان تولد ایشان و تبدیل این اختلاف، به بهانه‌ای برای چنگ زدن بر حبل الله، ماهیتی نبوغ‌آمیز دارد.

اما دشمن و عواملی که منافع خود را در اتحاد و همبستگی مسلمانان از دست رفته می‌بینند نیز، آرام ننشسته‌اند. آنان تمام توش و تلاش خود را برای ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی میان مسلمانان؛ شیعه و سنی به کار بسته‌ و از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند.

خاورمیانه، به عنوان خاستگاه اسلام، و ماوای آن، همواره مورد دست‌اندازی و ثمره‌خواهی ِ استثمارگران و استعمارگران، از گذشته تا به امروز بوده است. به دلیل غنای این منطقه، و شرایط سوق‌الجیشی ویژه‌ی آن، دشمنان همواره چشم طمع به این اختلاف‌ها دوخته‌اند. آنان منتظرند، به مثابه‌ی کرکس‌های گرسنه و طمع‌کار: ایستاده‌اند منتظر، تا جرقه‌ای را به آتش، و اختلافی را به جنگ و جدل تبدیل کنند. آنان به خوبی می‌دانند، برای رسیدن به این هدف ِ سخیف خود، ناچارند ابتدا، و پیش از هر چیز، زنجیر های وحدت قلبی و وجودی بین مسلمانان را بشکنند و از بین ببرند.

وحدت؛ رمز عزت و سربلندی مسلمین جهان است، بخشی از لطف و عنایت خداوند متعال که با پیوند قلوب مسلمین و تاکید بر اشتراکات بنیادین دینی شکوه و عظمت اسلام و محمد رسوال الله را متجلی می سازد تا مسلمانان جهان با اتکا بر این پشتوانه استوار جغرافیا و نژادها را در نوردیده و اتحاد را رقم بزنند.

خوشبختانه استان هرمزگان، از دیر باز محلی برای آویختن و تاسی به چنین وحدتی بوده است. در هرمزگان شیعه و سنی، با صلح و آرامش در کنار یکدیگر روزگار گذرانده‌اند. چنین همبستگی‌ای را می‌توان، به عنوان نمونه ای از حضور ِ سایه‌ی همای وحدت، در میان مسلمانان ِ شناخت. چرا که فرمود: همگی به ریسمان محکم الهی چنگ زنید و از تفرقه بپرهیزید.

آغاز هفته وحدت را بر تمامی مسلمین تبریک عرض نموده و امید ان دارم در پناه الطاف الهی وحدت، همدلی و هم زبانی توشه همیشگی راه مسلمانان ایران زمین باشد.