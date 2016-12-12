شکست تیم ملی ایران برابر ترکیه/ تکواندو ایران از جام جهانی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیستمین دوره رقابتهای جام جهانی تکواندو که با حضور هفت تیم برتر دنیا به میزبانی باکو در ورزشگاه سرحدچی جریان دارد، تیم ملی کشورمان در سومین دیدار خود در مرحله گروهی نتیجه را ۳۱ بر ۱۹ به ترکیه واگذار کرد و از صعود به نیمه نهایی بازماند.

تیم ملی کشورمان ابتدا ١٥ بر ١٦ روسیه را شکست داد و سپس ٢٥ بر ١٣ نتیجه را به کره جنوبی واگذار کرد و در مجموع با سه امتیاز از دور رقابتها حذف شد. فرزان عاشورزاده، ابوالفضل یعقوبی، مسعود حجی زواره، سعید رجبی، سیاوش فخرایی و مهدی جلالی در این رقابتها به میدان رفت.

تیم ملی تکواندوی مردان ایران دو دوره قبلی این مسابقات را با عنوان دوم و سوم به پایان برده بود.

این رقابتها عصر فردا سه شنبه با شناخت تیم ها و نفرات برتر به پایان می رسد.