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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۷

جام جهانی تکواندو - باکو؛

شکست تیم ملی ایران برابر ترکیه/ تکواندو ایران از جام جهانی حذف شد

شکست تیم ملی ایران برابر ترکیه/ تکواندو ایران از جام جهانی حذف شد

تیم ملی تکواندو کشورمان با شکست برابر ترکیه از جام جهانی تکواندو حذف شد تا تکواندو ایران که در ریو ٢٠١٦ شکست تلخی متحمل شده بود ، همچنان روی نوار ناکامی حرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیستمین دوره رقابتهای جام جهانی تکواندو که با حضور هفت تیم برتر دنیا به میزبانی باکو در ورزشگاه سرحدچی جریان دارد، تیم ملی کشورمان در سومین دیدار خود در مرحله گروهی نتیجه را ۳۱ بر ۱۹ به ترکیه واگذار کرد و از صعود به نیمه نهایی بازماند.

تیم ملی کشورمان ابتدا ١٥ بر ١٦ روسیه را شکست داد و سپس ٢٥ بر ١٣ نتیجه را به کره جنوبی واگذار کرد و در مجموع با سه امتیاز از دور رقابتها حذف شد. فرزان عاشورزاده، ابوالفضل یعقوبی، مسعود حجی زواره، سعید رجبی، سیاوش فخرایی و مهدی جلالی در این رقابتها به میدان رفت.

تیم ملی تکواندوی مردان ایران دو دوره قبلی این مسابقات را با عنوان دوم و سوم به پایان برده بود. 

این رقابتها عصر فردا سه شنبه با شناخت تیم ها و نفرات برتر به پایان می رسد. 

کد مطلب 3848389

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    نظرات

    • امیر IR ۲۰:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
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      باز الان پولادگر و مقانلو میان میگن همه مقصرن الا ما. یکی این وزیر ورزش و از خواب بیدار کنه

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