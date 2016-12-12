کسب دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز توسط کمانداران ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های جام جهانی داخل سالن تیر و کمان و در رشته‌های ریکرو و کامپوند دختران و پسران که در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در حال برگزاری است کماندار کشورمان تا این لحظه موفق به کسب دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز شدند.

نتایج به دست آمده به شرح زیر است:

در ریکرو نوجوانان پسران و در مرحله یک چهارم؛ امیرعلی دایی در این مرحله و با نتیجه ۷ بر ۳ مغلوب وحید بهدانی شد. بهدانی در نیمه نهایی با کمانداری از مالزی به میدان رفت و با نتیجه ۶ بر ۵ این کماندار را شکست داد.

بهدانی همچنین در فینال این رقابت‌ها در برابر کمانداری از مغولستان به میدان رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ دیدار را به مغولستان واگذار کرد و به مدال نقره جام جهانی تایلند دست یافت.

در بخش ریکرو دختران، فاطمه حاجی الله‌یار که در مرحله یک چهارم با کمانداری از مغولستان دیدار داشت با نتیجه ۶ بر صفر این کماندار را شکست داد. شهرزاد صالحی همچنین در مرحله یک چهارم با نتیجه ۶ بر صفر به کمانداری از تایلند باخت و در همین مرحله مریم کریمی‌نژاد توانست با نتیجه ۶ بر ۲ یاسمن سپهوندیان را شکست دهد. وی در نیمه نهایی با نتیجه ۶ بر صفر دیدار را به فاطمه حاجی الله‌یار واگذار کرد.

حاجی‌ الله‌یار در مرحله فینال مقابل کمانداری از تایلند به میدان رفت و توانست با نتیجه ۷ بر ۳ این کماندار را شکست دهد و به مدال طلا دست پیدا کند.

همچنین مریم کرمی‌نژاد در مرحله رده‌بندی مقابل کمانداری از سریلانکا به میدان رفت و با نتیجه ۶ بر صفر این کماندار را شکست داد و به مدال برنز دست پیدا کرد.

در ریکرو نونهالان پسران و در مرحله یک چهارم سیدابوالفضل حسینی با حریفی از مالزی دیدار کرد و با نتیجه ۶ بر ۲ توانست این کماندار را شکست دهد. وی در نیمه نهایی در برابر کمانداری از مالزی به میدان رفت و با نتیجه ۶ بر ۵ توانست این حریف را مغلوب خود کند و راهی فینال شود. او در فینال در برابر کمانداری از تایلند به میدان رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ توانست او را شکست دهد و به مدال طلا دست پیدا کند.

در ریکرو نونهالان دختران و در مرحله یک چهارم، مطهری پوربرقی توانست با نتیجه ۶ بر ۴ کمانداری از تایلند را شکست دهد و وارد مرحله نیمه‌نهایی شود. وی در این مرحله دیدار را به کمانداری از مالزی واگذار کرد و در رده‌بندی با نتیجه ۶ بر صفر دیدار را واگذار کرد و به جایگاه چهارم دست یافت.

همچنین خان محمدی دیگر کماندار کشورمان در مرحله یک چهارم دیدار را با نتیجه ۶ بر صفر به تایلند واگذار کرد.

کامپوند آزاد جوانان و در مرحله یک چهارم؛ دانیال حیدرزاده در برابر کمانداری از تایلند به میدان رفت و با نتیجه ۱۴۲ بر ۱۴۱ این کماندار را شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد. او در این مرحله در برابر کمانداری از چین با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۴۰ رقابت را واگذار کرد و در رده‌بندی در برابر گیسا بایبوردی قرار گرفت و با نتیجه ۱۴۰ بر ۱۴۱ او را شکست داد و به مدال برنز جام جهانی تایلند دست یافت.

همچنین در ادامه رقابت‌ها آرمین پاکزاد دیگر نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم با نتیجه ۱۳۹ بر ۱۳۷ کماندار تایلند را شکست داد و در نیمه نهایی در برابر گیسا بایبوردی قرار گرفت و با نتیجه ۱۴۲ بر ۱۴۰ او را شکست داد و راهی فینال شد.

پاکزاد در فینال در برابر کمانداری از چین به میدان رفت و با نتیجه ۱۳۸ بر ۱۴۴ رقابت را واگذار کرد و به مدال نقره این رقابت‌ها دست پیدا کرد.