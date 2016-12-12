  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۶

با حضور فرمانده کل سپاه؛

رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین رسماً معارفه شد

رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین رسماً معارفه شد

در مراسمی با حضور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار غلامحسین غیب‌پرور رسماً به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم سردار محمدرضا نقدی رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین و معارفه سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس جدید این سازمان، عصر امروز با حضور سردار سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و سردار سرتیپ محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرماندهی کل قوا در محل سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.

در این مراسم سردار محمد شیرازی رئیس دفتر بازرسی نظامی فرماندهی کل قوا، ضمن قرائت حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب برای سردار قیدپرور، اظهارداشت: هرگونه تغییر و جابجایی برای ما مبارک است و امیدواریم بسیج روز به روز بالنده تر حرکت کند.

وی تصریح کرد: وقتی به انتظارات رهبر انقلاب نگاه می کنیم، می بینیم که کارهای بسیاری هنوز باقی مانده است؛ البته بسیاری از کارهای عقیدتی و سیاسی که انجام می شود زمینه سازی برای آینده است که قابل ارائه در نمایشگاه ها نیست، اما اثربخشی آن را مردم باید احساس کنند.

سردار شیرازی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بر تقویت مجموعه های اندیشه ورز در راس و بدنه بسیج تاکید دارند و امروز هم همه باید کمک کنیم تا این تدابیر ایشان محقق شود.

کد مطلب 3848394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها