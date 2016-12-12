مهلت ثبت نام در کنکور دکتری ۹۶ تمدید شد/ ثبت نام ۹۹ هزار نفر

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۶ در روز جمعه ۶ اسفند ۹۵ در ۷ گروه آموزشی و ۲۴۴ کدرشته امتحانی برگزار می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: هر داوطلب ‌براساس ‌علاقه ‌فقط می‌تواند در یک کدرشته‌ امتحانی متناسب با مدرک فارغ التحصیلی خود (بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون)‌، ثبت‌نام‌ و در آزمون مربوط شرکت‌ کند.

وی یادآور شد: به تمامی داوطلبانی که علاقمند به ثبت نام در این آزمون هستند اکیدا توصیه می شود در مهلت باقیمانده و مطالعه دقیق دفترچه راهنما در صورت واجد شرایط بودن نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت نام اقدام کنند.

توکلی اضافه کرد: تا ساعت ۱۵ امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه تعداد ۹۹ هزار و ۸۹۲ داوطلب نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند. همچنین آن دسته از داوطلبانی که قبلا ثبت نام کرده اند می توانند نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود تا تاریخ اعلام شده اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصراً بصورت اینترنتی انجام می‌گیرد. داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مبلغ ۵۵۰ هزار ریال (۵۵ هزار تومان) را به عنوان وجه ثبت‌نام پرداخت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۶ در روز جمعه ۶ اسفند ماه ۹۵ برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است از روز سه‌شنبه ۳ اسفند تا پنجشنبه ۵ اسفند ۹۵ با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.