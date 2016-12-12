جهاد دانشگاهی راهگشای رونق بازارهای مشترک ایران و عمان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهاددانشگاهی هرمزگان، سهیل دادخواه ، پیرامون سفر مدیران جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان به کشور عمان، افزود: از سفر به کشور عمان و شهر مسقط اهدافی در نظر گرفته بودیم که شامل بازدید از نمایشگاه اینتکس عمان در حوزه آب و انرژی، ارتباط با شرکت های فعال در زمینه های پژوهشی واحد و آشنایی و بازدید از آخرین تکنولوژی ها و دستاورد های جهانی در این حوزه بود.

وی با بیان اینکه هدف دیگرمان ارتباط با دانشگاه ها و مجامع علمی شهر مسقط و کشور عمان جهت تعاملات پژوهشی و آموزشی بود، اظهار کرد: همچنین در این سفر به بررسی نقش و جایگاه احتمالی جهاد دانشگاهی در کشور عمان و کمک به مسئولین برای توسعه روابط اقتصادی با عمان، پرداختیم.

دادخواه ارزیابی خود از نمایشگاه اینتکس عمان را رضایتخبش دانست و عنوان کرد: شرکت های مطرحی به خصوص در زمینه آب شیرین کن ها شرکت کرده بودند که در این زمینه ارتباطات مناسبی برقرار کرده و از آن ها برای حضور در بندرعباس و ایجاد تعاملات جدید دعوت شد و امیدواریم بتوانیم زمینه های همکاری مان را توسعه دهیم.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان با اشاره به برگزاری جلسه با سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور عمان، اضافه کرد: ارتباطات خوبی با همتایان عمانی برقرار و امیدوارم در آینده تعاملات مناسب تری برقرار شود.

وی با بیان اینکه اخیرا موجی برای عزیمت به کشور عمان جهت کار و سرمایه گذاری، ایجاد شده شده است، ادامه داد: متاسفانه اکثر کسانی که اخیرا ورود می کنند به مشکل خورده و با ضرری به کشور بازمی گردند.

دادخواه این موضوع را خلأیی بزرگ دانست و عنوان کرد: از طرفی گروه ها و کاروان های زیادی در طول سال با همکاری سفارت می آیند، ارتباطات خیلی خوبی را با عمانی ها می گیرند، وعده های خوبی داده می شود اما متأسفانه به نتیجه نمی رسد.

دادخواه با اشاره به اینکه علی رغم سطح بالای روابط دیپلماتیک، امنیتی و ارتباطات سازنده بین دو کشور و مشابهت های فرهنگی و مذهبی متاسفانه در حوزه اقتصاد، سطح تعاملات دو کشور پایین است، تصریح کرد: با وجود اینکه عمان کشوری است که شاید 90 تا 95 درصد محصولاتش وارداتی باشد ولی با بررسی که حتی به صورت میدانی انجام دادیم در فروشگاه های عمانی جای برند های ایرانی حتی در زمینه هایی که نقطه قوت و پتانسیل کشورمان بوده و هست، بسیار خالی است که این موضوع جای تاسف دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان ادامه داد: با رایزنی و آسیب شناسی اولیه ای که انجام دادیم با کارکنان سفارت و صاحبان مشاغل و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیدیم یکی از مشکلات عدم آگاهی و اشراف کامل به قواعد بازاریابی بین المللی در ورود به بازارهای جهانی است و در واقع جای خالی شرکت های مدیریت صادرات در این کشور بسیار احساس می شود.

وی خاطرنشان کرد: در آینده ای نزدیک جلساتی را با استانداری هرمزگان، مراجع ذی صلاح و فعالان اقتصادی استان برگزار کرده تا بتوانیم به عنوان یک مجمع علمی و دانشگاهی این چالش ها را آسیب شناسی و شناسایی کنیم و با تحقیقاتی که انجام می دهیم آموزش های لازم ارائه و بسته های آموزشی مورد نیاز را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده تا در زمان مراجعه با علم و آگاهی ورود کرده و دچار مشکل نشوند.

دادخواه شناسایی مشاغل مورد نیاز و مفید در کشور عمان را دیگر راهکار برون رفت از معضل فعلی فعالین اقتصادی کشورمان در عمان دانست و عنوان کرد: در واقع تعریف کردن این مشاغل هم می تواند در قالب یک کار آموزشی و تحقیقاتی صورت بگیرد و این بسته را ارائه کنیم و در واقع احساس شد که یک کلینیک کسب و کار و کارآفرینی می تواند اطلاعات لازم ومفید را در اختیار آن ها بگذارد که جهاد دانشگاهی می تواند در این حوزه ایفای نقش کند.

وی جهاد دانشگاهی را مرکزی توانمند ارزیابی کرد که محصولات صادراتی ویژه ای را به کشورهای مختلف دارد و اظهار کرد: در بحث صادرات محصولاتمان حتی به کشورهایی مثل عربستان و سایر کشورها، جهاد دانشگاهی می‌تواند یک شرکت را در عمان ثبت و با صادرات محصولاتش به عمان و از طریق این کشور محصولاتش را به کل دنیا صادر کند.