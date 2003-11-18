به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شائول موفازوزير خارجه اسراييل امروز اعلام كرد آريل شارون نخست وزير اسراييل هفته آينده براي از سرگيري روند صلح خاورميانه هفته آينده با احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين ديدار خواهد كرد .

سيلوان شالوم وزير امور خارجه اسراييل كه در بروكسل به سر مي برد به خبرنگاران گفت: پس از مذاكرات فشرده با كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا در بروكسل زمان برگزاري اين نشست را به وي اعلام كردم.

وي در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران گفت : زمان اين ديدار به شكل دقيقي تعيين نشده است ولي درهفته آينده خواهد بود.

شالوم اضافه كرد كه گروه هاي مقاومت فلسطيني آتش بس را قبول خواهند كرد ؛ اين در حالي است كه نماينده رئيس جمهور مصر مذاكراتي را با احمد قريع و ياسر عرفات نخست وزير و رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين انجام داد وانتظار مي رود در روزهاي آينده تلاشهاي گسترده اي نيزبراي برقراري آتش بس صورت گيرد. شالوم اظهاراميدواري كرد درمدت كوتاهي پس از ديدار قريع و شارون آتش بس سراسري در اراضي اشغالي فلسطيني برقرار شود .