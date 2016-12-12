نقش شهدای اطلاعات در دفاع از مرزهای کشور بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به سخن رهبر انقلاب در این باره در جمع شهدا، شهدای اطلاعات ویژگی خاصی دارند، اظهار داشت: ماموریت‌های این شهدا حساس و اغلب آنها به دلیل نوع کار خود گمنام هستند، گرچه تخصص بالای این شهدا و توانمندی در کار پرحساسیتشان به عنوان یک الگو برای جامعه امروز و به ویژه نسل جوان مطرح است.

وی با تاکید بر اینکه راه این شهدا و معنویت آنها الگویی بی بدیل برای جوانان است، افزود: همین حساسیت در ماموریت‌های شهدای اطلاعات موجب مظلومیت و گمنامی آنها شده و بر این اساس برگزاری یادواره برای آگاهی مردم از راه و اطلاع از زندگی این شهدا بسیار قابل توجه است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه نقش شهدای اطلاعات در دفاع از مرزهای کشور در دوران دفاع مقدس و دوران کنونی بی بدیل است، گفت: داشتن اطلاعات در اصول نظامی یک اصل اساسی است و هیچ فرمانده نظامی بدون داشتن اطلاعات نمی‌تواند عملیات نظامی طراحی کند.

پورجمشیدیان با بیان اینکه این اصل در سایر بخش‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز مصداق دارد، گفت: فرماندهان در دوران دفاع مقدس بدون شناسایی و اطلاع دقیق از مواضع دشمن دست به عملیات نمی‌زدند و به دلیل اهمیت موضوع در بسیاری از موارد شخصا برای جمع‌آوری اطلاعات می‌رفتند که این مسئله الگویی برای ما محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در دوران کنونی نقش اطلاعات پر رنگ‌تر از پیش شده و نقش برادران اطلاعات دفاع از مقاومت اسلامی در سوریه و در عراق بی‌نظیر است.

شجاعت، تخصص و معنویت از بارزترین ویژگی‌های شهدای اطلاعات

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شجاعت، تخصص و معنویت را از بارزترین ویژگی‌های شهدای اطلاعات برشمرد و گفت: استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری از مناطقی است که با ۴۵۰ شهید بیشترین شهدای اطلاعات را دارا هستند و استان اصفهان نیز بیش از ۳۰۰ شهید اطلاعات را به انقلاب تقدیم کرده و بر این اساس یادواره شهدای اطلاعات این منطقه در روز دوم دیماه برنامه‌ریزی شده است.