نرخ بیکاری خراسان جنوبی به ۱۳.۴ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری بعد از ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی استان در تابستان امسال ۴۱.۳ درصد اعلام شده است که در مقایسه با سال گذشته افزایش پنج درصدی را نشان می دهد.

وی همچنین نرخ بیکاری استان در این مدت را ۱۳.۴ درصد عنوان کرد و گفت: این رقم در سال گذشته ۸.۶ درصد بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت هشت کاریابی در استان، بیان کرد: در هشت ماهه امسال بالغ بر چهار هزار و ۲۷۳ جوینده کار به مراکز کاریابی استان مراجعه کرده اند.

۴۳ درصد جویندگان کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند

سنجری با بیان اینکه ۶۸.۵ درصد این افراد را زنان و ۳۱.۵ درصد را مردان تشکیل داده اند، عنوان داشت: همچنین حدود ۴۳ درصد این افراد را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند و آمارها نشان می دهد که هر چه پیش می رویم شاهد افزایش جویندگان کار در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم.

وی، نبود مهارت کافی در بین جویندگان کار را یکی از خلاهای جدی حوزه اشتغال دانست و افزود: حدود ۶۶.۵ درصد از جویندگان کار فاقد هر گونه مهارت هستند که این نشان می دهد فرهنگ کار و مهارت ورزی ایراداتی جدی در سطح کشور دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه طی این مدت بالغ بر پنج هزار و ۸۴۸ فرصت شغلی به کاریابی های استان اعلام شده است، عنوان داشت: ۶۸ درصد این فرصت ها در بخش خدمات و ۷۰ درصد آن ها نیز مربوط به بخش خصوصی بوده است.

سنجری با تأکید بر اینکه بازار کار امروز نیاز به نیروی ماهر و متخصص دارد، بیان داشت: به همین دلیل با وجود فرصت های اشتغال زیاد در استان تنها یک هزار و ۶۷۴ مورد جذب بازار کار شده اند.

تحقق ۶۸ درصدی تعهد اشتغال استان

وی با بیان اینکه سند توسعه اشتغال استان در اواخر دولت گذشته تدوین شده است و باید در برنامه پنجم توسعه استفاده می شد، بیان کرد: این سند عملا کارآیی لازم را نداشت چراکه نه در زمان مقرر تهیه شد و نه منابع مالی پیش بینی شده در آن فراهم شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه بر اساس این سند سالانه باید ۱۰ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود، عنوان داشت: در همین راستا امسال دستگاه های اجرایی استان متعهد شدند که هفت هزار و ۸۵۳ فرصت شغلی را در استان ایجاد کنند.

سنجری از تحقق ۶۸ درصدی تعهد اشتغال استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: طی این مدت پنج هزار و ۳۱۱ فرصت شغلی توسط دستگاه های اجرایی در سامانه اشتغال به ثبت رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه بین ۷۰ تا ۷۵ درصد فرصت های شغلی ایجاد شده واقعی است، عنوان داشت: فرصت های شغلی که توسط کمیته امداد، بهزیستی یا هر دستگاه دیگری که ایجاد می شود با نام و نشان بوده و اگر هم انحرافی باشد مسئولیت متوجه خود دستگاه های اجرایی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی همچنین از اختصاص ۳۲ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به استان در سال جاری اشاره کرد و افزود: آخرین رقمی که از این محل به استان ابلاغ شده حدود ۲.۵ میلیارد تومان بوده است.