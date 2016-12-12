آستانه تحمل افراد در جامعه بسیار پایین آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از دانش‌آموزان نخبه و برگزیده در سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری کشوری و شانزدهمین مسابقه کشوری پرسش مهر ریاست جمهوری، افزود: تأمل و تفکر در مورد پرسش مهر ریاست جمهوری از الزامات است.

وی اظهار کرد: مردم باید خود را نسبت به مسائل جامعه مسئول بدانند و سرمایه اجتماعی در حال کاهش است.

سرپرست فرمانداری زنجان گفت: باید فکری برای افزایش و توسعه تعاملات اجتماعی کرد و در این خصوص باید مدیریت لازم مد نظر قرار گرد.

بیات تاکید کرد: رفع معضل خشونت آرامش فرد و جامعه را به دنبال دارد و لزوم همدلی و همفکری تمام دستگاههای اجرایی در این زمینه بسیار ضروری است.

وی افزود: آستانه تحمل افراد در جامعه بسیار پایین آمده و نگاه انسان مدارانه باید جایگزین نگاه خشونت‌آمیز و رفتار پرخاشگرایانه شود.

سرپرست فرمانداری زنجان تصریح کرد: مبارزه با خشونت مبنای دینی دارد و باید با تاکید بر تعالیم دینی و اسلامی و جامعه‌ای نیکو بسازیم و مهربانی را ترویج و تقویت کنیم.

بیات افزود: توجه نداشتن به مسائل اجتماعی موجب ایجاد بحران اجتماعی می شود و باید به مسائل اجتماعی نگاه مدبرانه و کار شناسی شده داشت.