به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان که به مناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری برگزار شد، اظهار کرد: همکاران شما که در میدان کار، گردنههای آوج، الموت، کوهین و امثالهم فعالیت میکنند، کار سختی را بر عهده دارند.
وی تصریح کرد: سختی کار راهداران با ایثار، فداکاری، مهربانی و توجه مسئولین به آنها قابل تحمل و شیرین میشود و ضروری است مسئولان مربوط به این معنا توجه ویژه داشته باشند.
امامجمعه قزوین خاطرنشان کرد: توزیع عادلانه فرصتها و امکانات در همه بخشهای یک سازمان امر بسیار ضروری است اما متأسفانه در برخی از دستگاهها شاهد بیعدالتی در این امر هستیم.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه لازمه انقلابی ماندن توزیع عادلانه فرصتها و امکانات در جامعه است، تأکید کرد: اگر توزیع فرصتها و امکانات عادلانه صورت نگیرد، اداره کشور با مشکل همراه خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه نباید مسئولان بر اساس منافع حزبی، جناحی و باندی عمل کنند، خاطرنشان کرد: همه باید بر اساس دستورات دینی و الهی عمل کنند نه بر اساس منافع حزبی، باندی و جناحی.
آیتالله عابدینی اضافه کرد: تمام تلاشهای شما در عرصههای مختلف خاطرات خوبی را در ذهن مردم بر جای گذاشته است و مردم قدردان تلاشهای شما هستند.
در ابتدای این دیدار رحمت شعبانی، مدیر کل اداره راهداری و حمل و نقل جادهای استان گزارشی از اقدامات انجام شده در این اداره ارائه کرد.
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