میزبانی فوتسال آسیا را به تایلند دادند/ امروز برای ما زنگ خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در دوره سطح سه مربیگری فوتسال که در ایران در جریان است، ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان و مدرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا، گفت: فوتسال با روند مثبتی که تاکنون داشته در حال پیشرفت است و در این زمینه قدم های محکمی را بر می دارد. حدود ۹ سال که در فدراسیون حضور دارم برای فوتسال و فعالیتها و برنامه هایی که در این رشته است از هیچ تلاشی دریغ نکرده ایم و اکنون حاصل سالها تلاش خود را کسب کردیم.

وی افزود: در گذشته و در رشته فوتسال در آسیا و جهان کشورهای زیادی فعالیت نداشتند. در واقع در آسیا ایران، ژاپن و تایلند فعالیت چشمگیری داشتند اما امروزه در دنیا و حتی آسیا مسئله بسیار فرق کرده و شاهد حضور تیمهای مختلف با آمادگی کاملا بالا هستیم. در بازیهای آسیایی زیر ۲۰ سال، ۲۴ کشور اعلام آمادگی برای شرکت در این بازیها کرده اند و این جهش خوبی است که در آسیا رخ داده است. امروز در میدان های فوتسال دیگر شاهد حضور ۴ تا ۵ کشور نخواهیم بود. ۱۰ تا ۱۵ کشور در بزرگسالان و ۲۰ کشور در جوانان و زیر ۲۰ سال اعلام آمادگی می کنند و رقابتهای جذابیت و تنگاتنگی را به نمایش می گذارند.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در ادامه از استقبال مردم و تیم های جهان در فوتسال و علاقمندی به این رشته خبر داد و گفت: یکی از دلایلی که باعث شده تا فوتسال جایگزین فوتبال در المپیک شود، گستردگی این رشته و علاقه مردم است. در واقع این قضیه باعث شده تا در المپیک فوتسال جایگزین فوتبال شود و به آن ارزش دادند.

وی ادامه داد: در گذشته و در جلسات فیفا و کمیته فنی فوتسال، با یک و یا دو برنامه جلسات را برگزار و به بررسی آن می پرداختیم اما الان بقدری برنامه ها زیاد شده است که باید برای اجرای آن اولویت بندی کنیم. امروز این نوید را می دهم که در فوتسال آسیا برنامه های بسیار مفیدی اجرا می شود و در فعالیتهای کاری آسیا از اروپا و حتی آمریکای جنوبی بالاتر و روند بسیار شاخصی دارد. حتی در کمیته فوتسال آسیا تقویم بسیار سنگینی در بحث توسعه فوتسال آسیا تصویب شده است. برنامه کامل و قوی برای توسعه فوتسال آسیا ترسیم شده و به همین علت بودجه ای که فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر گرفته اند بسیار بالاتر از گذشته بوده و فکر می کنم حدود سه تا چهار برابر سالهای قبل است.

کفاشیان در ادامه از میزبانی کشور تایلند به عنوان میزبان مسابقات زیر ۲۰ سال آسیا خبر داد و افزود: مسئولان AFC از امکانات ایران بازدید کرده اما به دلیل شرایط بهتر تایلند و وجود هتل ها و امکانات ورزشی، این کشور را برای برگزاری مسابقات زیر ۲۰ سال فوتسال انتخاب کردند.

سرپرست سازمان لیگ فوتسال در ادامه درباره عملکرد موفق تیم ملی فوتسال بانوان در مالزی گفت: دختران فوتسالیست ما بسیار خوب کار کردند و قهرمان شدند. در گذشته از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کردیم مسابقات فوتسال بانوان چهار سال یکبار نباشد و دو سال یکبار شود که ابتدا با مخالفت مواجه شد اما پس از اینکه این بازیها با استقبال بالای مردم رو به رو شد. به عنوان مثال بازی ایران و مالزی بیشترین بازدید کننده را داشت و در نهایت AFC قانع شد تا هر دو سال یکبار مسابقات قهرمانی آسیا را داشته باشند.

کفاشیان ادامه داد: امروزه کشورها در فوتسال رشد بسیاری داشتند. در رقابتهای جام باشگاه های آسیا که در اصفهان برگزار شد شاهد بودیم که تیم قرقیزستان پس از برگزاری دو هفته اردو و چند بازی تدارکاتی، ژاپن را متوقف کرد. ازبکستان و عراق هم خیلی قوی شدند. مالزی در بخش شرق آسیا قوی فعالیت میکند و دیگر نباید هیچ تیمی را دست کم گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: اساتید بزرگ فوتسال کشور و آسیا در این دوره حضور دارند و همین امر باعث می شود تا سطح دوره به بهترین نحو برگزار شود. شما جزو بهترین ها هستید که در این دوره حضور دارید. اما فراموش نکنید امروز زنگ خطری برای ما خواهد بود چرا که به راحتی نمی توانیم عناوین قبلی را بگیریم. باید هوشیار بود. کشورها تلاش می کنند و فعالیت دارند و ما نباید از این قافله عقب بمانیم. علاوه بر اینکه تجربیات و علم خود را افزایش می دهید، ما نیز باید با همگام با دانش و توانایی شما همگام شویم و در بحث مدیریتی حرکت کنیم تا موفق شویم. بر همین اساس سازماندهی از سالهای قبل صورت گرفته و کمیته فوتسال در کنار سازمان لیگ و تشکیلات خود، فعالیت هایش را انجام می دهد. کمپ تیم های ملی، سالن اختصاصی فوتسال و آکادمی فوتسال دارد که کادر فنی تیم ملی بتواند دائما در کنار تیم ها حضور داشته باشد و بتواند با در اختیار گذاشتن تجربیات ، شاهد رشد و توسعه باشیم.

کفاشیان درباره فعالیت اسپانسرها در رشته فوتسال گفت: در بخش اسپانسر ها باید بگویم که از زمانی که جزو سه تیم شدیم، از سوی اسپانسرها استقبال شده است. فوتسال در آینده با فوتبال برابری خواهد کرد و حتی ممکن است در سال ۲۰۲۰ المپیک فوتسال جایگزین فوتبال شود. بر همین اساس اسپانسرها با استقبال بالایی از این رشته ورزشی فعالیتهای خود را آغاز می کنند.

سرپرست کمیته فوتسال در پایان گفت: شما جزو افتخارات ما و بهترین های آسیا هستید. وظیفه ما فراهم کردن امکانات به بهترین نحو ممکن است تا شما موفق شوید. ما نیز از هیچ تلاشی برای موفقیت شما دریغ نمی کنیم. از شما می خواهم با حضوری بهینه در کلاس های آموزشی شرایط موفقیت و توسعه فوتسال ایران را در آسیا و جهان فراهم کنید.