نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی قم افتتاح شد/ تجلیل از فناوران برتر

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان قم ظهر دوشنبه با حضور مسئولان استانی در تالار مفید دانشگاه قم افتتاح شد.
در این مراسم رئیس دانشگاه قم، معاون سیاسی امنیتی استانداری قم و تعدادی مسئولان دیگر حضور داشتند.
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان قم در کتابخانه دانشگاه قم دایر شده و در آن آخرین دستاوردهای دانشگاه های قم در معرض دید قرار گرفته است. علاقمندان میتوانند برای بازدید از نمایشگاه از ۲۲ تا ۲۴ آذرماه، از ساعت ۹ تا ۱۶ به این نمایشگاه در دانشگاه قم مراجعه کنند.
در این آئین تعدادی از پژوهشگران، فناوران و ایده پردازان برتر استان قم نیز با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شدند.
مدیر امور پژوهش دانشگاه قم در این مراسم طی سخنانی اظهار کرد: امروز از پژوهشگران و فناوران نخبه در علوم انسانی و دانشگاهی و حوزوی و دانش آموزی و کارمندی در دستگاههای اجرایی تجلیل میشود.
مهدی محمدی بیان کرد: در جهت برگزاری آئین تجلیل با توجه به اعلام فراخوان در ماههای قبل ۱۴۱ اثر پژوهشی و فناوری به دبیرخانه ارسال شد که از این میان ۲۳ اثر در حوزه علوم انسانی و ۱۱ مورد در علوم پزشکی، ۷ اثر در فنی مهندسی و ۵ اثر در علوم پایه و ۲ اثر در حوزه کشاورزی و تنها یک اثر از حوزه هنر بود.
تجلیل از ۲۸ پژوهشگر برتر
وی ادامه داد: ۴۹ نفر در این جشنواره شرکت کرند که در بخش پژوهش و فناوری از اعضای هیئت علمی دانشگاهها بودند.
دبیر همایش تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر قم تصریح کرد: همچنین ۱۵ نفر از شرکت کنندگان را دانشجویان تشکیل میدادند و در حوزه کارمندی نیز ۳۰ نفر و در ایدههای برتر ۲۵ نفر و فناوری برتر ۲۲ نفر شرکت داشتند که امروز از ۲۸ نفر در حوزههای مختلف تجلیل میشود.
محمدی بیان کرد: در این هفته همزمان با هفته پژوهش نیز کارگاههای پایان نامه نویسی و روش تحقیق، آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی و جستجوی اطلاعات در اینترنت و اخلاق پژوهش نیز برگزار خواهد شد.
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