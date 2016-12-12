اسراییل با کمک دیگر قدرت ها هم کاری از پیش نمی برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، «رمضان عبدالله» دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز (دوشنبه) با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و دو طرف در خصوص آخرین وضعیت فلسطین و گروه های فلسطینی، تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی و ادامه شهرک سازی ها بحث و تبادل نظر کردند.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اعلام حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از آرمان فلسطین افزود: در دنیای جدید هیچ کشور و قدرتی قادر نیست اقدامی را به تنهایی به پیش ببرد و رژیم اسرائیل هم چه به تنهایی و چه با کمک دیگر قدرت ها کاری از پیش نخواهد برد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار شما بوده و خواهد بود و همواره برای تقویت صفوف مقاومت و همبستگی ملت فلسطین تلاش می کنیم.