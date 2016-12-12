وزیر ورزش و جوانان از دهکده المپیک کرمانشاه بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر بعد از ظهر امروز دوشنبه به همراه هیئتی از مسئولین و نمایندگان استان کرمانشاه، از پروژه های در حال احداث دهکده المپیک کرمانشاه بازدید کرد.

پروژه‌های متعددی در دهکده المپیک به عنوان مجموعه‌ای با ظرفیت عظیم ورزشی در استان کرمانشاه با ۱۴۰ هکتار مساحت در حال انجام است و تعداد ۴۴ نقطه برای عملیات احداث پروژه‌ها در نظر گرفته شده است.

وزیر ورزش و جوانان در این بازدید از پروژه های متعددی چون سالن ۶ هزار نفری ولایت به عنوان مجموعه‌ای بی‌نظیر در دهکده المپیک کرمانشاه، بازدید به عمل آورد.

تاکنون بیش از ۱۰۳ میلیارد ریال برای احداث این پروژه هزینه شده است و بیش از ۲۴۷ میلیارد برای اتمام آن مورد نیاز است.

استخر قهرمانی دهکده المپیک از دیگر ظرفیت های ورزشی استان است که در این سفر مورد بازدید قرار گرفت.

شرکت شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور مسئول اجرای پروژه‌های ورزشی در دهکده المپیک کرمانشاه و اداره کل ورزش و جوانان بهره‌بردار این مجموعه است.

پیست سواری کاری نیز از دیگر پروژه های این دهکده است که مورد بازدید قرار می گیرد. بزرگترین مجموعه ورزش‌های ساحلی نیز در دهکده المپیک کرمانشاه در حال احداث است.