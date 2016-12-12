به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی ظهر دوشنبه در آئین آغازین طرح سفیران سلامت دانشآموزی در شهرستان دشتی گفت: در سال جاری ۱۰ درصد دانش آموزان استان طرح سفیران سلامت اجرا میکنند.
رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در این مراسم که در مدرسه زینبیه شهر خورموج برگزار شد، اظهار داشت: در این طرح دانشآموزان با آموزشهای بهداشتی آشنا میشوند.
وی افزود: در این طرح دانشآموزان بعد از یادگیری روشهای بهداشتی آنها را به جامعه انتقال میدهند که این موضوع یکی از اهداف اصلی ما در این برنامه است.
شعرانی بیان کرد: دانشآموزان استان بوشهر دارای مشکل اضافه وزن و کوتاهیقد هستند که دلیل اصلی آن تغذیه نا سالم است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی نیز گفت: دانش آموزان با یاد گرفتن این آموزشها و انتقال آنها به خانواده و جامعه نقش بسزایی در سلامت جامعه ایفا میکنند.
احمد طیبیان افزود: همکاران ما در مدارس تلاشهای زیادی انجام داده اند و هر چه دانش آموزان مسائل بهداشتی یاد بگیرند و آشنا شوند سلامت جامعه تامین میشود.
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