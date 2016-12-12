۳ کشته و ۳ مجروح نتیجه انحراف به چپ خودروی ال۹۰ در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، رحیم خامدی در این باره اظهار داشت: ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه روز گذشته با اعلام خبری مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور جاده قدیم قزوین - تهران یک دستگاه خودروی ال ۹۰ با یک دستگاه خودروی پراید با چهار سرنشین برخورد کرده که بر اثر این تصادف راننده ال ۹۰ و راننده سواری پراید در دم فوت و چهار سرنشین پراید مصدوم و توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

وی با اشاره به علت این تصادف افزود: کارشناسان دلیل وقوع این تصادف را انحراف به چپ خودروی ال ۹۰ اعلام کردند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان قزوین خاطرنشان کرد: یکی از سرنشینان خودروی پراید به دلیل شدت ضربات وارده در بیمارستان فوت کرد.

خامدی یادآور شد: از رانندگان انتظار می‌رود با نهایت دقت و رعایت قوانین رانندگی کرده و از انجام اقداماتی که در حین رانندگی موجب حواس پرتی می‌شود، خودداری کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.