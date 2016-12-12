علی زندی فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به کاهش تصادفات در لرستان اظهار داشت: استان لرستان اولین استان کشور بوده که طی چهار سال متوالی تصادفات در آن کاهش یافته است.

وی بیان داشت: تعداد کشته ها در تصادفات لرستان امروز از ۵۵۰ نفر به ۳۷۰ نفر کاهش یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان از کاهش ۸.۲ درصد تصادفات طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر ۲۵ تا ۳۵ درصد کشته های تصادفات لرستان افراد بین ۲۰ تا ۳۵ سال ستند.

زندی فر با بیان اینکه این افراد قشر مولد جامعه هستند گفت: در این راستا از ائمه جمعه استان و به خصوص نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد درخواست داریم که در تریبون های نماز جمعه نسبت به فرهنگسازی برای کاهش تصادفات جاده ای استان اقدام کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه وضعیت جاده های لرستان در شان این استان نیست گفت: متاسفانه تابلوهای راهنمایی و رانندگی، آدرس های جاده ای و ... در سطح محورهای مواصلاتی استان مطلوب نیست که در این راستا ما اقدام به ایجاد کارگاههای ساخت تابلو و اکیب های نصب آنها در سطح جاده های استان کرده ایم.