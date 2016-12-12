نخستین نمازخانه و حسینیه گردشگری شهری در استان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد علی جاوید بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از این نمازخانه در جمع خبرنگاران افزود: برای ساخت این نمازخانه با ۲۶۴ مترمربع زیربنا سه میلیارد ریال ازمحل درآمدهای شهرداری یاسوج هزینه شده است.
وی بیان داشت: این مجموعه فرهنکی ومذهبی نخستین نمازخانه و حسینیه گردشگری شهری در استان است.
جاوید اظهار داشت: این نمازخانه در مجموعه گردشگری آبشار یاسوج و معماری این بنا بر اساس معماری اسلامی و ایرانی است.
وی افزود: این بنا در مدت پنج ماه و در راستای رفاه حال گردشگران و مسافران احداث شده است.
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