به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مالی ایران، خواجه نصیری گفت: مشتقات مالی امکان جداسازی ریسک از دارایی و واگذاری آن به طرفی که علاقهمند به تقبل ریسک است را ایجاد میکند و برای موفقیت بازار مشتقه، این بازار باید بر اساس نیاز پوشش ریسک طراحی شود. به همین دلیل ابتدا باید سرمایهگذارانی با داراییهای در معرض ریسک بالا، شناسایی شوند و ابزاری با همبستگی بالا با دارایی پایه طراحی گردد.
مدیر سابق نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با توجه به ریسکهای بالای اقتصادی و مالی در اقتصادهای نوظهور، ابزارهای مشتقه میتواند ضمن مدیریت این ریسکها به اقتصاد این کشورها کمک کند؛ از طرف دیگر توسعه موفق بازارهای مشتقه نیازمند حداقلی از سطح توسعهیافتگی کشور است و راهاندازی بازار مشتقه، تکمیلکننده توسعه زیرساختهای مالی است.
خواجه نصیری، دانش پایین سرمایهگذاران، توسعه نیافتگی بازار داراییهای پایه، زیرساختهای ضعیف قانونی، عدم برخورداری از استانداردهای حسابداری مناسب، بهره نگرفتن از نوآوری، کارا نبودن بازار و زیرساختهای ضعیف را از چالشهای توسعه بازارهای مشتقه در اقتصادهای نو ظهور عنوان کرد.
مدیر سابق نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار آگاهی سرمایهگذاران و شکل گیری بازار نقدی بزرگ و فعال برای داراییهای پایه را از پیش شرطهای موفقیت بازارهای مشتقه دانست و اظهار داشت: تنوع ابزارهای مشتقه در دسترس برای معامله، نقدشوندگی بازار، اولین بودن ابزار، قوانین و مقررات و آمادگی شرایط اقتصادی و سیاسی برای راهاندازی بازار مشتقه، وجود نهاد صنفی کارگزاران و حمایت آنها از تشکیل بازار مشتقه، طراحی صحیح قراردادهای مشتقه مالی و اندازه بهینه قرارداد، امنیت، کارایی و نوآوری از دیگر شرایط موفقیت بازار مشتقه به شمار میرود.
وی گفت: آموزش کاربردی سرمایهگذاران، انجام تبلیغات بیشتر در این زمینه، استفاده از طرحهای تشویقی، تسهیل قوانین معاملاتی برای سرمایهگذاران و کارگزاران، بهبود سیستمهای معاملاتی و نرمافزاری و توسعه بازارهای خارج از بورس میتواند در توسعه بازار مشتقه موثر باشد.
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