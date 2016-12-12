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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۷

در سفری ۲ روزه؛

وزیر دفاع عازم «آفریقای جنوبی» شد

وزیر دفاع عازم «آفریقای جنوبی» شد

حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی همتای آفریقایی خود عازم آن کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی «ماپیسا انکاکولا» وزیر دفاع و کهنه سربازان کشور آفریقای جنوبی برای انجام یک سفر رسمی دو روزه عازم پرتوریا یکی از ۳ پایتخت این کشور شد.

سردار دهقان در این سفر با مقامات بلند پایه این کشور دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، بین المللی و منطقه ای دیدار و گفتگو خواهد کرد.

گفتنی است امضاء یادداشت تفاهم همکاری دفاعی – نظامی میان ایران و آفریقای جنوبی از دیگر برنامه های سفر ۲ روزه سردار دهقان به آفریقای جنوبی است.

کد مطلب 3848437
محمد مهدی ملکی

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