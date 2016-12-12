به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، فاضل پوگاله دبیر سازمان مردم نهاد نشاط آوران امید افزود: در این مواقع مکان مشخص و یا قانونی خاص برای حمایت از سمن وجود ندارد و این موضوع می تواند انگیزه انجام کارهای بعدی را کاهش دهد.

پوگاله همچنین کارآفرینی و غنی سازی اوقات فراغت را مهمترین مسائل روز جوانان برشمرد و گفت: ما در حوزه اشتغال با دو مشکل روبرو هستیم یک کمبود فرصت شغلی و دوم کار زیاد در مقابل دستمزد کم.

وی ادامه می دهد: کمبود فرصت شغلی باعث شده است بسیاری از جوانان فعال که از بیکاری بیزارند شغلی داشته باشند که درآمد آن نسبت به انرژی که صرف می شود بسیار اندک است.

این فعال اجتماعی ادامه داد: خوشبختانه دولت یازدهم نگاه مثبتی به سمن ها داشت و تا حدودی نیز به وعده های خود در این زمینه عمل کرد. البته می دانم که مشکلات زیادی بر سر راه دولت است اما امیدوارم سایر وعده ها که گاهی مسئولین در برنامه به جوانان می دهند جامعه عمل بپوشد.

وی از نبود خانه جوان در استانها گلایه کرد و ادامه داد: پیگیری های زیادی برای ایجاد خانه جوان کردیم اما متاسفانه هنوز در برخی استانها خانه جوان نداریم.

پوگاله در خصوص اهمیت وجود خانه جوان در هر استان اظهار کرد: هر سال سمن ها برنامه های متنوعی را آماده اجرا دارند که مهمترین مشکل پیش روی آنها نبود مکان و امکانات لازم است. خانه های جوان با امکانات حداقلی برای انجام برنامه می تواند فرصت خوبی برای تحقق برنامه های متنوع سمن ها باشد و از مشکلات این چنینی جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد مدیریت خانه های جوان بهتر است ترکیبی باشد یعنی هم دولت و هم سمن های جوان در آن دخیل باشند تا با نظارت دولت از اختلافات احتمای پیشگیری شود و همچنین سمن ها به عنوان نمایندگان جامعه جوان که خود به نوعی درگیر مسائل این قشر هستند اولویت ها موضوعی را مشخص کنند.