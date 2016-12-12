سواری پژو پارس با سرعت ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، نصرالله بیگلری در این باره اظهار داشت: مأموران پاسگاه پلیس راه قزوین - زنجان هنگام کنترل تردد خودروهای عبوری در آزادراه قزوین - زنجان، یک دستگاه سواری پژو پارس را به دلیل ارتکاب تخلفات حادثهساز متعدد و سرعت غیرمجاز مشاهده کردند.
وی افزود: مأموران پاسگاه به راننده متخلف دستور ایست دادند اما راننده بدون توجه به دستور پلیس، متواری شد.
رئیس پلیس راه استان قزوین اضافه کرد: پس از اعلام این امر، به منظور توقیف سواری متخلف مأموران پاسگاه آزادراه قزوین - زنجان موفق به متوقف کردن سواری پژو پارس شدند.
بیگلری عنوان کرد: راننده خودروی فوق که با ارتکاب تخلف سرعت غیرمجاز، حرکات مارپیچ و نمایشی و عدم رعایت فاصله طولی موجب اختلال در نظم ترافیکی شده بود، متوقف و به پارکینگ منتقل شد.
وی تصریح کرد: پلیس راه استان قزوین با ایجاد هرگونه بینظمی و اختلال در وضعیت ترافیک محورهای مواصلاتی این استان به شدت برخورد میکند بنابراین از رانندگان تقاضا میشود از ارتکاب هرگونه تخلف رانندگی در راهها خودداری کنند زیرا چتر نظارتی پلیس را برای برخورد با رانندگان متخلف بر تمام جادههای برون شهری استان قزوین برافراشته است.
رئیس پلیس راه استان قزوین یادآور شد: از شهروندان هم تقاضا میشود تا نسبت به پارک کردن خودرو در محیطهای خلوت و تاریک و یا در یک نقطه به مدت طولانی که زمینه را برای ارتکاب عمل مجرمانه فراهم میکند، خودداری کنند.
کشف ۱۶ فقره سرقت با دستگیری ۳ سارق در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگری سه سارق با ۱۶ فقره سرقت در این استان خبر داد.
محمدقاسم طرهانی اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۳ باهنر شهرستان قزوین در اقدامی غافلگیرانه سارقی را که در حال پرسهزنی در اطراف خودروهای پارک شده بود، دستگیر کردند.
وی عنوان کرد: همچنین در اقدامی دیگر هم مأموران کلانتری ۱۳ باهنر در هنگام گشتزنی یک سارق دیگر را دستگیر کردند که در بازجویی تخصصی مأموران به پنج فقره سرقت قطعات خودرو و انواع سرقتهای دیگر اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی استان قزوین با تأکید بر اینکه شهرستان قزوین برای سارقان ناامن میشود، یادآور شد: کشف ۶ فقره سرقت از اماکن خصوصی با دستگیری یک سارق در قزوین از سوی واحد گشت کلانتری ۱۲ بازار از دیگر اقدامات مأموران انتظامی این استان در مقابله با سرقت بوده است.
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