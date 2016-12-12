«دال» در تالار وحدت «گذر اردیبهشت» را اجرا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «دال» در تازه ترین کنسرت خود که روزهای ۱۱ و ۱۲ دی ماه در تالار وحدت اجرا می شود قطعاتی منتخب از آلبوم «گذر اردیبهشت» را برای علاقه مندان اجرا می کند.

یزدان بهمنی یکی از نوازندگان گروه «دال» با اشاره به جزییات برنامه پیش رو توضیح داد: اولین کنسرت رسمی گروه «دال» در تابستان سال جاری و تالار وحدت روی صحنه رفت که با استقبال خوبی برگزار شد ولی به‌خاطر ورود به ماه‌های محرم و صفر و تعطیلی برنامه‌های موسیقی و همچنین فشردگی برنامه‌های تالار وحدت، تمدید کنسرت میسر نشد. به همین جهت گروه «دال» بار دیگر «گذر اردیبهشت» را برای علاقه‌مندانش اجرا می‌کند.

یزدان بهمنی درباره قطعات آلبوم «گذر اردیبهشت» توضیح داد: «آوازم را می‌رقصیدی» اولین قطعه‌ی این آلبوم بود که برای اولین‌بار منتشر شد. پس از آن قطعه «گذر اردیبهشت» در اردیبهشت ماه در فضای مجازی منتشر شد. «لحظه‌ها را انتظارم» آخرین قطعه منتشر شده در فضای مجازی است اما اولین قطعه‌ این آلبوم که گروه «دال» را در فضای رسمی موسیقی معرفی کرد قطعه‌ «طعم شیرین خیال» بود که برای فیلمی به کارگردانی کمال تبریزی ساخته شد. «شعری که زندگیست»، «شکوفه های زیتون»، «لحظه ها را انتظارم» از دیگر قطعاتی هستند که در این کنسرت در تالار وحدت اجرا می‌شوند.