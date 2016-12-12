نبود نگاه مردم شناسی جامعه را دچار آسیب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، سید احمد محیط طباطبایی مشاور رییس پژوهشگاه و رییس ایکوم دیگر سخنران مراسم گشایش همایش ملی هشتادمین سال هاد مردم شناسی ایرن در سخنانی با اشاره به اینکه شورای عالی موزه ها هر سال محوری را تعیین و حول آن فعالیت موزه ها را ترسیم می کند ، موزه ها روایتگر چالش های جامعه و گفتن ناگفتنی ها درموزه به عنوان محور امسال فعالیت ها نام برد.

او افزود : بنا به تعریف موزه که بخشی از میراث فرهنگی تاریخی، طبیعی و هنری بشر را حفاظت می کند ، یک نگاه اصلی و شاخص درون موزه نگاه مردم شناسی به حوزه موزه ای است.

وی با بیان اینکه هر موزه و فضای فرهنگی می تواند از نگاه مردم شناسی خود را تعریف کند اظهار داشت : اینکه موزه ای بصورت تخصصی مردم شناسی باشد درست است اما هیچ موزه ای اعم از باستان شناسی ، هنر، علم ، فناوری و ... نمی تواند خود را جدای از تفسیر مردم شناسی در مورد خودش بداند.

محیط طباطبایی با اشاره به محور امسال فعالیت های ایکوم گفت :ایکوم همچون دهه گذشته مانند یونسکو به دنبال حفظ ارزش هایی است که منجر به صلح و همزیستی میان اقوام ، ملت ها و فرهنگ های گوناگون می شود و این صلح و همزیستی حاصل گفتن ناگفته هایی است که تنها می تواند در فضای موزه ای شکل گیرد .

وی یک پایه این گفتمان را در حوزه مردم شناسی و شناخت هویت های فرهنگی مردمانی دانست که تشکیل دهنده گروه های مختلف در جامعه و جهان هستند .

محیط طباطبایی با اشاره به اینکه ایکوم نقش غیر قابل انکاری را برای این نگاه و تفسیر قائل است تصریح کرد : با توجه به محور امسال ایکوم فعالان دراین حوزه باید با ایجاد این گفتمان ها نزدیکی و همگرایی را میان اقوام کشور و همزیستی با جوامع مختلف شکل دهند .

به گفته او انتقال روایت های غلط از نسلی به نسلی دیگر تداوم کینه ها را موجب شده به نحوی که اکنون خشونت کل دنیا را در بر گرفته است .

وی تصریح کرد: موزه ها به عنوان یک مکان مهم و تکیه گاه اصلی این فرصت را برای تفسیر این گفتمان قدیمی و نزدیکی به میراث مشترک فراهم می کنند .

محیط طباطبایی ایران را در بین جوامع تاریخی نمونه شاخصی دانست که در آن تفکرات مختلف می توانند به یک اشتراک و میراث مشترک که هویت ملی را رقم می زند،برسند و درنهایت نوعی صلح که در بیرون از ایران نوعی همزیستی با سایر ملل همجوار خواهد بود راسبب شوند.

او افزود : اگر چه امروز موزه ملی مردم شناسی نداریم و جای آن خالی است اما نگاه مردم شناسی فراتر از نهاد و موزه مردم شناسی است ، نگاهی که در قالب کتب درسی، آموزش رسمی ، غیر رسمی و .. . است که بدون این رویکرد جامعه دچار مشکل های فراوانی اعم از صلح، پایداری، توسعه و... در حوزه های مختلف می شود .

طباطبایی با تاکید برضرورت توجه به مردم شناسی تصریح کرد :اگر می گوییم صد سال پیش ،قبل از سیاست های تمرکز گرایی دولت پهلوی که تا به امروز تشدید شده مردم بهتر زندگی می کردند به این دلیل است که این نوع نگاه در تمامی رفتارهای حاکمیتی و ارتباطی مردم وجود داشته و جامعه به واسطه نگاه مردم شناسی در وضعیت بهتری بوده است .