به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسکر دیرباز در افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان و جشنواره تقدیر از پژوهشگران، فناوران و ایده پردازان برتر استان قم که بعد از ظهر دوشنبه در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در سالهای اخیر موضوع پژوهش و فناوری را فقط به یک روز در سال اختصاص ندهیم و در طول سال با برنامهریزی دقیق آن را توسعه دهیم.
وی بیان کرد: با شکل گیری برنامه ریزیهای مدون شاهد رشد و توسعه شرکتهای دانش بنیان بیشتر و رشد و به ظهور رسیدن پژوهشگران و فناوران متعددتری خواهیم بود در غیر این صورت به پیشرفت نمیرسیم.
رئیس دانشگاه قم عنوان کرد: نخبگان بیشماری از حوزه و دانشگاه قم در در عرصه پژوهش فعالیت دارند و در برترینهای پژوهشی فقط نمونهای از این افراد تجلیل میشوند.
وی ابراز کرد: استاندار قم آرامش در استان را بیش از گذشته ایجاد کرده به طوری که حاشیهها به مراتب کمتر شده و این فرصتی برای بالندگی است.
حجت الاسلام دیرباز افزود: مدیریت استاندار قم در سطح استان موجب میشود آنانی که در پژوهش و فناوری و پیشبرد مرزهای علم و دانش، برنامهای داشته باشند بهتر بتوانند کار کنند و به نوعی وحدت میان نیروها و اقشار مختلف ارتقاء پیدا میکند.
رئیس دانشگاه قم تأکید کرد: لازم است در سال آینده با برنامهریزیهای راهبردی برنامه هفته پژوهش را به بهترین نحو اجرا کنیم.
نظر شما