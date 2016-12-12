  1. استانها
  2. قم
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۲

رئیس دانشگاه قم:

برنامه‌ریزی مدون به رشد شرکت‌های دانش بنیان کمک می‌کند

برنامه‌ریزی مدون به رشد شرکت‌های دانش بنیان کمک می‌کند

قم - رئیس دانشگاه قم گفت: با برنامه‌ریزی‌های مدون شاهد رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و به ظهور رسیدن پژوهشگران و فناوران متعددی خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسکر دیرباز در افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان و جشنواره تقدیر از پژوهشگران، فناوران و ایده پردازان برتر استان قم که بعد از ظهر دوشنبه در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر موضوع پژوهش و فناوری را فقط به یک روز در سال اختصاص ندهیم و در طول سال با برنامه‌ریزی دقیق آن را توسعه دهیم.

وی بیان کرد: با شکل گیری برنامه ریزی‌های مدون شاهد رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان بیشتر و رشد و به ظهور رسیدن پژوهشگران و فناوران متعددتری خواهیم بود در غیر این صورت به پیشرفت نمی‌رسیم.

رئیس دانشگاه قم عنوان کرد: نخبگان بی‌شماری از حوزه و دانشگاه قم در در عرصه پژوهش فعالیت دارند و در برترین‌های پژوهشی فقط نمونه‌ای از این افراد تجلیل می‌شوند.

وی ابراز کرد: استاندار قم آرامش در استان را بیش از گذشته ایجاد کرده به طوری که حاشیه‌ها به مراتب کمتر شده و این فرصتی برای بالندگی است.

حجت الاسلام دیرباز  افزود: مدیریت استاندار قم در سطح استان موجب می‌شود آنانی که در پژوهش و فناوری و پیشبرد مرزهای علم و دانش، برنامه‌ای داشته باشند بهتر بتوانند کار کنند و به نوعی وحدت میان نیروها و اقشار مختلف ارتقاء پیدا می‌کند.

رئیس دانشگاه قم تأکید کرد: لازم است در سال آینده با برنامه‌ریزی‌های راهبردی برنامه هفته پژوهش را به بهترین نحو اجرا کنیم.

کد مطلب 3848446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها