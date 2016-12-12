۷۵ درصد واحدهای تولیدبلوک پلی استایرن در استان غیر استانداردهستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش فرهادی ظهر دوشنبه در جلسه شورای فنی استان افزود: در راستای نظارت بر فعالیت واحدهای تولید مصالح ساختمانی از ۹ واحد بتن آماده، ۵۱ واحد شن و ماسه، هفت واحد بلوک پلی استایرن(فوم) و ۹۳ واحد تولید تیرچه، بلوک و موزائیک در شهرستان های بویراحمد، کهگیلویه و گچساران بازدید شد.

وی بیان داشت: در این بازدیدها مشخص شد که در بخش بتن آماده چهار واحد غیر استاندارد، در بخش شن و ماسه ۱۶ واحد، در بخش واحد های پلی استایرن سه واحد و در بخش تیرچه و بلوک و موزائیک نیز ۳۸ واحد تولیدی در استان غیر استاندارد هستند.

فرهادی افزود: در بازدید اولیه هفت واحد فعال در زمینه بتن آماده، ۳۵ واحد تولیدی شن و ماسه، چهار واحد بلوک پلی استایرن و ۵۳ واحد تولیدی تیرچه، بلوک و موزائیک فعال شناسایی شد.

وی اظهار داشت: با تعیین مهلت یک ماهه به واحد های غیر استاندارد برای استاندارد سازی پس از یک ماه، بازرسی ثانویه انجام شد.

فرهادی عنوان داشت: در واحد های تولیدی بتن آماده در بازدید ثانویه نیز سه واحد غیر استاندارد، در بخش شن و ماسه ۱۳ واحد، در واحد های تولیدی بلوک پلی استایرن(فوم) سه واحد و در بخش تولید تیرچه و بلوک و موزائیک نیز ۳۱ واحد غیر استاندارد مشخص و شناسایی شد، که اقدامات لازم در رابطه با برخورد قانونی با آنها انجام خواهد شد.