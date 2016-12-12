برجام با ایجاد انتظار کاذب موجب رکود بیشتر اقتصاد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره سه دانشجوی شهید ۱۶ آذر با موضوع آرمان خواهی و عدالت طلبی روز دوشنبه در سالن اجتماعات پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با حضور مهدی بذرپاش برگزار شد.

مهرداد بذرپاش در این جلسه گفت: حرکت دانشجویی و شعار ضد استکباری از سال ۳۲ و ملی شدن صنعت نفت آغاز شد و در اوج خود با شهادت سه دانشجوی مبارز در اعتراض به ورود نیکسون به ایران این صدا رساتر شد.

وی بیان کرد: دانشجو با داشتن روحیه ظلم ستیزی همواره در طول تاریخ در روشنگری موثر بوده اما برخی می خواهند این دید را عوض کنند و آدرس غلط می دهند.

بذرپاش تصریح کرد: امروز روحیه استکبار ستیزی، ضداستعماری، ضد ظلم در دانشگاهها وجود دارداماکافی نیست و اگر بخواهیم این خط سیر را کامل کنیم نیازمند یک سری فعالیت هستیم.

وقت اذان اجتماعی است

وی اضافه کرد: متاسفانه در حوزه اجتماعی فعالیت دانشجویان بسیار کم بوده و نسل سوم نقش اجتماعی خود را کم رنگ کرده است و مردم باور کرده اند که جنبش دانشجویی در کاهش آسیب های اجتماعی نقشی ندارد و این موضوع خوب نیست.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این که همه فعالیتهای دانشجویی را در مسیر خط سیر سیاسی تعریف کنیم کافی نیست وامروز وقت اذان اجتماعی است.

بذرپاش یادآورشد: امروز شرایط کشور به گونه ای است که نیازمند اذان اجتماعی هستیم و در برابر ابتذالی که در راس آن فساد مالی است باید احساس مسئولیت کنیم و خود را کنار نکشیم.

وی اظهارداشت: نباید دانشجو در حوزه اجتماعی محدود شود و انگیزه ای برای فعالیت فرهنگی و اجتماعی نداشته باشد و از این حوزه عقب بماند و دنبال آدرس غلط برود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: جنبش دانشجویی هرچند تاکنون در مسیر آرمان ها حرکت کرده اما امروز باید معضلات اجتماعی هم مورد توجه تشکل های دانشجویی قرار گیرد.

بذرپاش تصریح کرد: با اقتداری که کشور در حوزه های مختلف دارد باید گفت نگران مسائل سیاسی نیستیم و اگر قرار است دچار مشکل و آسیب شویم تنها از طریق خلاء های اجتماعی است.

وی اضافه کرد: امروز برجام یک آدرس غلط دادن است که برخی دوست دارند صلوات بفرستیم و آن را فراموش کنیم اما از نگاه اجتماعی و اداری موجود در کشور و جریانهای فعال به نظر نمی رسد این فراموشی منطقی باشد.

بذرپاش اظهارداشت: در برجام چند موضوع داشتیم و عده ای در داخل و جمعی در خارج از کشور عکس العمل نشان دادند.

مخالف لغو هر گونه سخنرانی هستیم

وی با اشاره به لغو سخنرانی افراد در کشور بیان کرد: بشدت مخالف هرگونه سخنرانی هستم تا تفاوت اصل از فرع شناخته شود و این تریبونها بهترین ملاک برای ارزیابی افراد است.

بذرپاش گفت: اگر مسیر انقلاب درست است و برخی در مسیر حرکت می کنند که مشکلی نیست و هرجا کار غلط است باید موارد را اصلاح کنیم اما باید بدانیم کشور ما را رصد می کنند تا نقاط ضعف و قوت را تشخیص دهند و روی آن سرمایه گذاری کنند لذا ما باید هوشیار باشیم.

وی بیان کرد: عرصه فنآوری، دفاعی و هسته ای برای ما در کشور ایجاد قدرت کرده است و اگر توانمند نشویم باید منتظر تجاوز کشورهای دیگر باشیم.

بذرپاش اضافه کرد: امروز عربستان کشور یمن را با خاک یکسان کرده و نسل کشی گسترده راه انداخته که باید پرسید چه کسی به آنها سلاح داده است و چرا کسی اعتراض نمی کند.

وی تصریح کرد:عربستان تابع هیچ پیمان منطقه ای نیست و به پشتوانه سلاحهایی که دریافت کرده یمن رااشغال کرده است اما در همین شرایط برخی حرف های توخالی روشنفکرانه می زنند و دنبال روش گفتگو هستند.

بذرپاش اظهارداشت: امروز هر کشوری که زور و قدرت دارد ایستاده و ادامه حیات داده است و چون نمی توانند به دلیل ایستادگی مردم به ایران نفوذ کنند دنبال ایجاد دوگانه انتزاعی هستند.

وی بیان کرد: مردم را به مخالف و موافق تبدیل می کنند و کشور را از مسیر تحلیل بازمی دارند که در موضوع هسته ای اینگونه شد و دوگانه اقتصاد و معیشت در مقابل موضوع هسته ای را مطرح کردند و اگر تحریم ها دنبال شد با همین هدف بود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کسی مخالف معیشت و اقتصاد نیست اما این دوگانگی وقتی به تعارض تبدیل می شود جوری القا می کنند که گویی آنها که در صنعت هسته ای فعالیت کردند موجب این شرایط اقتصادی هستند.

بذرپاش یادآورشد: برجام میتوانست برای ما موفقیت بیشتری ایجاد کند و البته باید گفت دستاورد هم داشته است اما اگر بر اساس هزینه و فایده نگاه کنیم ضرر کرده ایم.

وی گفت: تاسیسات ما را خراب کردند و بتن ریختند و دو سال زمان می خواهد تا به شرایط گذشته بازگردیم و هر حرکتی نقض برجام تلقی می شود و حالا که از قدرت هسته ای ایران خیالشان راحت شده دوگانه منطقه و اقتصاد را مطرح می کنند که البته با تدبیر دولت ختم به خیر شد.

این فعال سیاسی بیان کرد: می خواستند ایران را از منطقه دور کنند تا پای داعش و تروریست ها براحتی در کشور باز شود و با آدرس غلط دادن به مردم مانند این که وقتی مشکل اقتصادی داریم چرا باید در سوریه هم کمک کنیم دنبال انحراف اذهان بودند دنیال اهداف خود بودند.

بذرپاش تصریح کرد: اگر دوراندیشی رهبری نبود امروز باید در قزوین، کرج و تهران اهواز و آبادان در برابر داعش می جنگیدیم و سرنوشت کشور معلوم نبود.

وی اظهارداشت: عده ای که خسته شده اند در حلقه های بسته در حال تجویز وادادگی هستند و علیرغم آن که خودشان بریده اند اما هنوز کنار نمی روند و کسی که از ابتدای انقلاب وزیر بوده هنوز هم باید وزیر باشد تا به جوانان فرصت نرسد.

بذرپاش گفت:کسانی که ازابتدای انقلاب مسئولیت داشته و بیشترین مواهب رابرده اند امروز با ادات استفهامی ژست اپوزیسیون می گیرند در حالی که باید پرسید شما چه زمانی انقلاب را به جوانان سپردید.

وی اضافه کرد: همین افراد با گرفتن خانه های چند هزار متری و فرستادن فرزاندانشان به خارج به بهانه تحصیل و برخورداری از همه امکانات بی معرفتی کرده و ژست اپوزیسیون می گیرند.

بذرپاش بیان کرد: برجام در واقع یک توافق با اوباما بود که متاسفانه در مجلس بر آن صحه گذاشته شد و امروز ترامپ هر بلایی می تواند سر برجام بیاورد.

وی گفت: نقض برجام اتفاق افتاده و سیاست آمریکا در برابر ایران کاملا مشخص است و بلوکه کردن دو میلیارد دلار سرمایه های ایران نمونه بارز آن است که متاسفانه در برابر آن تسامح کردیم.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در شرایط کنونی انتظار وتوقع کاذبی ایجاد کردند که منجر به رکود درکشور شد و آنقدر گفتند که برجام سبب رونق و شکوفایی اقتصاد می شود که بازار و تولیدکننده منتظر اتفاق جدیدی شدند اما وقتی خبری نشد لذا دچار رکود بیشتر شدیم.

بذرپاش یادآورشد: به چرخش درآوردن اقتصاد کشور در شرایط کنونی قدرت زیادی می خواهد و حتی اگر برخی کشورهای مذاکره کننده در خصوص برجام بیانیه بدهند کاری نخواهد شد.

بذرپاش در ادامه به سوالات تعدادی از دانشجویان پاسخ داد.

دراین نشست سجاد یزدان پرست دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین گزارشی از فعالیتهای انجام شده ارائه کرد.