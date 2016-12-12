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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

آمارهای اقتصادی مهرماه؛

دولت از محل مالیات، ۵۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد

دولت از محل مالیات، ۵۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، دولت در هفت ماهه ابتدای سال جاری، ۵۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات‌ها، درآمد کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در مهرماه حکایت از آن دارد که دولت در هفت‌ماهه ابتدای سال جاری، در مجموع ۵۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ کرده که بر اساس آن، جمع مالیات‌های مستقیم به ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و جمع مالیات‌های غیرمستقیم به ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده نیز از ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصوب ۷ ماهه بالغ بر ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است که البته این میزان کمتر از رقم سال گذشته است؛ همچنین مالیات بر واردات ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که مصوب آن بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

مالیات اشخاص حقوقی نیز ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عملکرد داشته که نسبت به مصوب ۲ هزار میلیارد تومان کاهش دارد. سهم مالیات بر ارث به نسبت مصوب مطلوب گزارش شده و هزار و ۴۰۰میلیارد تومان وصولی داشته است؛ در عین حال، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب شده که رقم مصوب آن ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 3848453

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