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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال وبختیاری:

۶۱۰ شغل در شرکت های دانش بنیان چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

۶۱۰ شغل در شرکت های دانش بنیان چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

شهرکرد- رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری از ایجاد ۶۱۰ شغل در شرکت های دانش بنیان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

اسماعیل پیرعلی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه های مدیریت شده تشکیل و به منظور افزایش ثروت جامعه، ترویج فرهنگ نوآوری و رقابت میان کسب و کارهای مرتبط با نهادهای دانش بنیان فعالیت می کند.

وی گفت: سال گذشته ۷.۵ میلیارد ریال صادرات شرکت های دانش بنیان و فناور در این استان بوده است.

رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ۱۰ گواهی استقرار برای شرکت های متقاضی گواهی ارائه به سازمان های مختلف صادر شده است.

پیر علی بیان کرد: ۱۱۰ قرارداد با شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری منعقد شده است.

وی یادآور شد: ۹ مجوز فناوری به شرکت های مستقر پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری اعطا شده است.

کد مطلب 3848454

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