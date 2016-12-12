آمار بیماران دیالیزی رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از شرکت سها وابسته به جمعیت هلال احمر، اظهارداشت: خوشبختانه دانش کشور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از جایگاه مطلوبی برخودار است و می توانیم به فکر صادرات در این حوزه به کشورهای اطراف و منطقه باشیم.

وی از جمعیت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی کشورهای اطراف ایران به عنوان یک فرصت برای صادرات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی نام برد و افزود: شرکت سها هلال که در زمینه تولید لوازم مصرفی پزشکی فعالیت می کند، یکی از همین فرصت ها در کشور به شمار می رود.

ربیعی در ادامه با اشاره به افزایش بیماران دیالیزی در کشور، گفت: در سال های گذشته هر سال بین ۴ تا ۵ هزار بیمار به تعداد بیماران دیالیزی در کشور افزوده شده است.

وی در عین حال از گسترش خدمات درمانی و دارویی به بیماران دیالیزی اشاره کرد و افزود: در سه سال اخیر، خدمات دیالیز به دور افتاده ترین مناطق کشور رفته است. همچنین، اکثر داروهای مورد نیاز این بیماران تحتذ پوشش بیمه است و سعی کرده ایم هزینه های کمرشکن دیالیز را کاهش دهیم.

در حوزه درمان به سمت تاب آوری حرکت کنیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید در حوزه درمان به سمت افزایش تاب آاوری اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، افزود: هم اکنون با وجود افزایش آمار بیماران دیالیزی در کشور؛ خوشبختانه با مجموع تولیدات کارخانه هایی چون تجهیزات پزشکی هلال احمر توانسته ایم نیازهای کشور را در پاسخ به نیازهای دیالیزی پاسخگو باشیم و به خصوص در این زمینه بخش زیادی از اقلام و داروهای این بیماران را تحت پوشش بیمه قرار داده ایم.

وی با اشاره به اینکه شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر از نظر کیفی تولیدات قابل قبولی دارد، خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از تولیدات داخلی دیالیز مورد نیاز کشور در کارخانه سها تولید می شود و علاوه بر آن مدیریت خوب این مجموعه، محیط کار رضایتبخشی را در آن فراهم کرده است.

به گفته ربیعی، باید همه تلاش خود را به کار بندیم تا بتوانیم صادرات منطقه ای داشته باشیم و علاوه بر آن شکنندگی اقتصاد را در مقابل بحران کاهش دهیم.

ایجاد خانه های فرهنگ کار و تلاش

ربیعی افزود: خانه های فرهنگ کار و تلاش با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در واحدهای تولیدی، شناسایی قابلیت های فرهنگی اجتماعی کار، حمایت از تولید داخلی و ملی و ... در واحد های تولیدی راه اندازی خواهد شد که امروز نخستین خانه فرهنگ کار و تلاش را در شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر راه اندازی کردیم.

وی همچنین در بازدید از خط تولید دیالیز شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر اظهار کرد: این کارخانه از اساس همسو با اقتصاد مقاومتی فعالیت کرده است و در دوران سختی که کشور با تحریم رو به رو بود همواره با تولیدات خود در جهت رفع نیازهای دارویی و پاسخ به خواسته های بیماران تولیدات خود را توسعه داده است.