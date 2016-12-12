مرکز خدمات سلامت جامعه آبدان تا دهه فجر بهسازی ‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، علیرضا رئیسی با اشاره به موقعیت شهر آبدان گفت: شهر آبدان در مسیر بزرگراه سیراف قرار دارد و این منطقه با توجه به مزارع متعدد کشاورزی و وجود جمعیت شناور کشاورز در این منطقه، لازم بود این مرکز به‌صورت ویژه دیده شود.

وی تصریح کرد: جذب چهار پزشک و دندان‌پزشک فارغ از آیتم‌های معمول چارت سازمانی این مرکز بوده و با توجه به شرایط ویژه آن به این مرکز تزریق‌شده است.

رئیسی در این بازدید روند ارایه خدمات بهداشتی درمانی را در این مراکز موردبررسی قرارداد.

وی در این بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز خدمات سلامت جامعه بازدید و با کارمندان این مرکز تبادل‌نظر کرده و از نزدیک با مسایل و مشکلاتشان آشنا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازدید به‌منظور نظارت بر برنامه تأمین و ارتقای مراقبت‌های اولیه سلامت و در راستای طرح تحول نظام سلامت صورت گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در ادامه بازدید خود در این منطقه از ساختمان در حال ساخت خانه بهداشت سرمستان نیز بازدید و در جریان مراحل ساخت و پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفت.

در این بازدید معاون بهداشتی و رییس حراست دانشگاه، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر نیز حضور داشتند.

آبدان با جمعیت بالغ ‌بر ۸ هزار نفر در ۴۰ کیلومتری مرکز بندر دیر قرار دارد.