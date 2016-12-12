فریدون الله‌یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ظرفیت‌های عظیم گردشگری در کشور داریم که باید توجه به آنها را جدی بگیریم، اظهار داشت: با توجه به تحولات جدی در حوزه گردشگری و توجه مسئولان مختلف نظام به این حوزه به عنوان محور توسعه کشور و استان لازم است بخش‌های مختلفی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: گردشگری سلامت از جمله بخش ‌های مهمی است که در سال‌های اخیر در استان مورد توجه جدی بوده است و با توجه به استقبال گردشگران و به عنوان یک فاکتور مهم در توسعه زیرساختی باید به شکل جدی تری مورد توجه باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه ظرفیت‌های اقلیمی و طبیعی در استان اصفهان مورد توجه قرار گرفته است، تاکید کرد: امروز توسعه بوم گردی و گردشگری روستایی در استان به جریان افتاده است و در این راستا می‌توان از ظرفیت غذاهای بومی و محلی نیز برای جذب گردشگران به خوبی استفاده کرد.

مهمان‌نوازی در گردشگری، در فرهنگ سنتی ایرانی ریشه دارد

وی با بیان اینکه اقداماتی در راستای شناساندن فرهنگ غنی نهفته در پسِ سفره ایرانی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده حوزه گردشگری انجام شده است، ابراز داشت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که به مهمان نوازی مطرح شده صنعت توریسم دنیا در فرهنگ ارزشمند و سنتی ما ریشه‌ای دیرینه دارد.

الله‌یاری گفت: بر این اساس لازم است تا این فرهنگ اصیل ایرانی در صنعت گردشگری به شکل مدرن در هتل‌ها و اقامت‌گاه‌های گردشگری استفاده شود و گستره غذای ایرانی در شهرها، روستاها و مناطق عشایری نیز در صنعت گردشگری لحاظ شود.