یک نسخه نفیس قرآن در موزه امام علی(ع) رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، مراسم رونمایی از نسخه نفیس قرآن شامل چهار ترجمه برگرفته از تفاسیر کهن طبری، کشف الأسرار، ابوالفتوح رازی و سورآبادی روز پنجشنبه ۲۵ آذر هم‌زمان با هفته وحدت با حضور قرآن پژوهان برجسته و بزرگان ادبیات کشور در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می شود.

مشاهده سیرتحول نثرفارسی بر روی متن واحد (ترجمه قرآن کریم)، کنار هم بودن ترجمه‌های شیعی و سنی، امکان مقایسه و مشاهده عدم اختلاف میان آن‌ها که گامی در تقریب مذاهب اسلامی است به همراه فهرست کلمات و فهرست موضوعی مشروح از خصوصیات این کتاب نفیس است.

این قرآن توسط نشر نو و با حمایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شده است و مراسم رونمایی از آن روز پنجشنبه ۲۵ آذر از ساعت ۱۵ در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) واقع در خیابان ولی عصر(عج)، روبروی بزرگراه نیایش، بلـوار اسـفندیار، شــماره ۳۵ برگزار می شود.