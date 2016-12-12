کاهش بهای سکه در سررسیدهای بازار آتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، روز یکشنبه بازار ارز نسبت به روزهای قبل نوسان محدودتری داشت تا روز کم‌استرسی برای فعالان این بازار سپری شود، به طوری که دلار طی این روز ۱۲ تومان از ارزش خود را از دست داد تا از مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومانی پایین برود و به قیمت ۳ هزار و ۸۹۵ تومان برسد.

طی معاملات روز یکشنبه، هر چهار سررسید بازار آتی به جز سررسید تیر ماه که تغییری را تجربه نکرد با روند کاهشی رو به رو شد؛ بر این اساس روز گذشته سکه تحویل دی ماه با کاهش ۰.۸ درصدی به قیمت یک میلیون ۱۳۸ هزار تومان رسید. از سویی قرارداد تحویل اسفند نیز با قیمت یک میلیون و ۱۵۴ هزار تومان معامله شد و ۰.۰۴ درصد افت داشت. این در شرایطی است که سکه تحویل اردیبهشت سال آتی با کاهش قیمت ۰.۰۶ درصدی با نرخ یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان به فروش رسید. همچنین سررسید تیر سال آینده با نرخ یک میلیون و ۱۸۵ هزار تومان معامله شد و ثابت باقی ماند و در پایان نیز سر رسید شهریور ماه با افت۰.۰۷ درصدی با قیمت یک میلیون و ۲۰۲ هزار تومان معامله شد.

حجم معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران طی روز شنبه به رقم ۳ هزار و ۴۰۳ قرارداد و ارزش آن به ۳۶۳ میلیارد ریال رسید؛ ضمن اینکه همسو با افت قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی ۲ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۱۳۶ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی در روزی که بازارهای جهانی تعطیل بود، عمدتا تحت‌تاثیر نوسانات قیمت دلار قرار داشت.

همچنین حجم معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالای ایران طی معاملات امروز به ۲۰ سکه به ارزش ۲۲۶ میلیون ریال رسید.