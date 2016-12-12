به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کمانه بعدازظهر دوشنبه در مجمع انتخاب رئیس هیئت همگانی خراسان شمالی که در بجنورد برگزار شد بر فعالیت دلسوزانه مربیان و فعالان عرصه ورزش تأکید کرد و این امر را زمینهای برای پیشرفت و ترویج این ورزش در جامعه دانست.
وی این استان را یکی از قطبهای ورزش همگانی در کشور دانست و اظهار کرد: این استان در بسیاری از رشتههای ورزشی در کشور پیشگام است.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز در این مراسم بر رشد و توسعه ورزشهای همگانی در تمام سطوح تأکید کرد و ایجاد شورونشاط اجتماعی در جامعه را از اهداف اصلی جامعه دانست.
خسرو منعمی اظهار کرد: توسعه ورزش همگانی در دستور کار وزارت ورزش و جوانان و اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی است.
به گفته وی رشتههای ورزش همگانی ظرفیت ایجاد شورونشاط در جامعه و ترویج سلامتی رادارند و تلاش میشود با ایجاد بسترهای لازم در اماکن مختلف استان این رشتههای پایه توسعه پیدا کنند.
برگزاری مسابقات کشوری یوگا در خراسان شمالی
رئیس هیئت ورزشهای همگانی خراسان شمالی نیز از برگزاری مسابقات کشوری یوگا در بهمنماه امسال و دوره سی ال سی (مدیریت و رهبری در ورزش همگانی) در اردیبهشتماه سال آینده با حضور مدرسین اروپایی در استان خبر داد.
مجید جودت در ادامه به پیشگام بودن خراسان شمالی و حضور پرشور مردم در برنامههای صبح و نشاط اشاره کرد.
وی تصریح کرد: به دنبال ترویج ورزش همگانی در استان برنامههای چهار سال آینده هیئت، عملیاتی خواهد شد.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی خراسان شمالی از فعالیت ۵۱ رشته ورزشی در هیئت همگانی و ۷۲۱ مربی فعال در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع مجید جودت رئیس سابق این هیئت با کسب ۱۷ رای از ۱۸ رای مأخوذه به مدت چهار سال سکاندار هیئت همگانی خراسان شمالی شد.
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