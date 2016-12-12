کتابخانه دانشگاه شهرکرد بزرگترین کتابخانه تخصصی استان است

شایان شاهمحمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتابخانه مرکزی دانشگاه شهرکرد به عنوان یکی از بزرگترین کتابخانه های تخصصی استان شامل پنج بخش فراهم آوردن منابع اطلاعاتی، سازماندهی منابع اطلاعاتی، خدمات مراجعین، پایان نامه ها و بخش اطلاع رسانی است.

وی گفت: در کتابخانه دانشگاه شهرکرد ۱۰۹ هزار و ۱۰۷ کتاب فارسی و ۲۱ هزار و ۱۲۳ کتاب لاتین وجود دارد.

رئیس دانشگاه شهرکرد با اشاره به نشریات فارسی، تصریح کرد: این دانشگاه به کلیه مجلات علمی فارسی از طریق فضای مجازی دسترسی دارد.

شاهمحمدی در ادامه با اشاره به پایگاه های لاتین، افزود: این کتابخانه به اکثر پایگاه های اطلاعاتی علمی از طریق طرح تامین مدرک نیز دسترسی دارد.