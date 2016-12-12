دستگاه های اجرایی برای پایداری اشتغال توانمندسازی ایجاد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بی بی عصمت سرفرازی بعد از ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال استان با اشاره به تصویب شواری برنامه ریزی و توسعه استان در قانون برنامه سوم، اظهار کرد: این شورا باید در جهت برنامه ریزی و توسعه گارم بردارد که در همین راستا کارگروهای تخصصی ذیل آن ایجاد شده است.

وی با تأکید بر نقش موثر کارگروه های تخصصی در پیشبرد اهداف شورا، بیان کرد: خوراک شورا باید از طریق کارگروه های تخصصی تامین شود که کارگروه اشتغال در این زمینه نقش بسیار مهمی برعهده دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر کارگروه بخواهد رفع مشکل کند تنها نیاز به همت دبیر نیست بلکه همه اعضا موظف هستند با دبیرخانه پیوند مستمری داشته باشند، عنوان داشت: در این شورا تنها باید راهکارها و پیشنهادات حل مشکل استان در دستور کار قرار گیرد و همه اعضا باید در این زمینه کمک کنند.

سرفرازی بر لزوم ارائه راه حل هایی برای پایداری اشتغال استان تأکید کرد و افزود: در حال حاضر در حوزه اشتغال خانگی و صنایع دستی تسهیلات زیادی پرداخت می شود که اگر در کنار آن توانمندسازی اتفاق نیفتد برای اشتغال پایدار مشکل خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه همه دستگاه باید برای توانمندسازی این افراد کمک کنند، بیان داشت: در همین راستا پیوند توانمندسازی در زمینه فعالیت های خود اشتغالی یکی از نیازهای جدی است که باید دستگاه های اجرایی آن را ایجاد کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز مشتری کیفیت و قیمت محصول را مد نظر قرار داده و نیازهای او روز به روز تغییر پیدا می کند، افزود: بنابراین کسانی در این بازار موفق هستند که کارآفرینی و خلاقیت داشته باشند.

سرفزاری با تأکید بر لزوم ایجاد پیوند بین صنعت، دانشگاه و دستگاه های اجرایی، گفت: امروز صنعت به این نتیجه رسیده است که اگر از فناوری و علم روز عقب باشد با مشکل مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین دانشگاه ها دریافته اند که باید پژوهشی انجام دهند که منجر به رفع نیاز جامعه شود.