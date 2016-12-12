به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر محمدعلی جعفری عصر امروز در مراسم معارفه سردار غلامحسین غیب پرور رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه دشمنی دشمنان داخلی و خارجی علیه انقلاب اسلامی و بسیج بیشتر شده است، اظهار داشت: هفته بسیج، ارتباط مستقیم با یاری دین خدا و نصرت مسلمین دارد و باید خدا را در این توفیق شکر کنیم.

وی با تاکید بر اینکه کارهای بسیج در عرصه محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی و امور فرهنگی باید گسترش یابد، افزود: گسترش مجموعه ها وهیئت های اندیشه ورز انصافا یکی از نیازهای اصلی بسیج است.

فرمانه کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در مقطعی حساس از انقلاب قرار داریم که انقلابی ماندن بسیار سخت است؛ دشمنی دشمنان به طور نرم و پیچیده انجام می شود و ما برای تشخیص راه و سهم جدید تکلیف حتما به هیئت های اندیشه ورز بیش از گذشته احتیاج داریم.

سردار جعفری گفت: هر چه زمان در این ۳۷-۳۸ سال گذشته پیش می رود، بسیجی ماندن سخت تر شده است و ما ریزش ها را می بینیم که بسیار از افرادی که انتظار نداشتیم این اتفاق می افتد و این هم به دلیل سخت بودن این مسیر است.

وی با تاکید بر اینکه باید بر روی اقدامات عمده راهبردی متمرکز شویم تا اثرگذاری بسیج در جامعه بیشتر شود، اظهار داشت: در این مقطع حساس و نقطه عطف، جابجایی مدیریتی حتما خیر و برکت دارد و انشاالله بسیج با شتاب بیشتر حرکتش را ادامه خواهد داد.